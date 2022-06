ডিফু,২২ জুন : বিনা প্ৰতিদ্বন্দিতাৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদলৈ নিৰ্বাচিত হ'ল ১৪ নং কৰকাণ্ঠি পৰিয়দীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচিত সদস্য ৰাজু তিছ' (Raju Tisso elected as chairman of KAAC) ৷ ইফালে তুলিৰাম ৰংহাঙেও তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদৰ বাবে বুধবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰে (Tuliram Ronghang files nomination for CEM of KAAC)৷ উল্লেখ্য যে, যোৱা ২১ জুনত কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্ত্ব শাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পাছত বুধবাৰে পৰিষদখনত বিৰোধীশূন্য হোৱাৰ বাবে ৰাজু তিছ' অধ্যক্ষ পদলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে ।

New Chairman of KAAC : কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত্ব পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদত ৰাজু তিছ'

ৰাজু তিছ' পৰিষদখনৰ ২৯ সংখ্যক অধ্যক্ষ হিচাপে পৰিগণিত হয় । উল্লেখ্য যে, ৰাজু তিছʼৱে কৰকান্ঠি সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয় বাৰলৈ পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত হৈ অধ্যক্ষ পদত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অধিস্থিত হৈছে । ইফালে নৱ নিৰ্বাচিত অধ্যক্ষগৰাকীক পৰিষদৰ সদস্যসকলে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।

পৰিষদখনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পদৰ বাবে ডঃ তুলিৰাম ৰংহাঙে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ লগতে নৱ নিৰ্বাচিত অধ্যক্ষগৰাকীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে ।

লগতে পঢ়ক :MAHA politcal drama : ৰেডিচন ব্লুৰ কোঠাত মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা !