ডিফু, 02 আগষ্ট: কাৰ্বি আংলং জিলাৰ প্ৰাকৃতিক বনজ সম্পদৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰি থকা পাথৰৰূপে পৰিচিত হৈ অহা কোৱাৰ্টজ বা বগা পাথৰৰ ক'লা ব্যৱসায় এতিয়াৰে পৰা বন্ধ হ'ল (Illegal mining of quartz in Karbi hill)। বগা পাথৰৰূপে পৰিচিত এই কোৱাৰ্টজৰ এক বৃহৎ চোৰাং ব্যৱসায় দীৰ্ঘদিন ধৰি দুয়োখন কাৰ্বি পাহাৰত অবাধ গতিত চলি আছিল (Famous quartz stone of Karbi Anglong) ।

কোৱাৰ্টজ খননত বৈধতা প্ৰদান চৰকাৰৰ

আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হামৰেণৰ আৰটিং নামৰ অঞ্চলত বগা পাথৰৰ এটা খনন কেন্দ্ৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে খনি আৰু খনিজজাত সামগ্ৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই (Quartz mining center in Karbi Anglong) । এই কাৰ্যসূচীত পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ লগতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং আৰু সমগ্ৰ পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু সদস্যসকলো উপস্থিত আছিল ।

পৰিষদৰ অধীনত পূৱ আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছটাকৈ কোৱাৰ্টজৰ খনন কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত আৰটিঙৰ এই প্ৰথম কেন্দ্ৰটোৰ ঠিকা লাভ কৰে মহিলা ব্যৱসায়ী প্ৰিয়ংকা প্ৰীতি বৰুৱাই ।

কোৱাৰ্টজৰ খনিটো মুকলি কৰি মন্ত্ৰী গোৰ্লোচাই ইয়াৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদে ৰাজহ লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে । মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে, ৯ কোটি টকাৰ মূল্যৰ বিনিময়ত লাভ কৰা খনন কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে স্থানীয় নিবনুৱা যুৱকে কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰিব । ইয়াৰ লগতে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ হ'ব আৰু এই ধনৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।

খনি আৰু ভূতত্ব বিভাগৰ সঞ্চালক আনন্দ কুমাৰ দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘পাৰ্বত্য জিলা দুখনৰ খনিজ আৰু ভূ-তত্ব বিভাগৰ বহু সম্ভাৱনা আছে । আমি এই সম্পদসমূহৰ জৰীপ অব্যাহত ৰাখিছোঁ’’ । তেওঁ লগতে কয় যে, পৰিষদৰ অনুমতি সাপেক্ষে চলি থকা জৰীপৰ পাছত এইসমূহৰ বৈধ খনন আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ কৰা হ'ব । অনাগত সময়ত এনে ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নিবনুৱা সমস্যাৰ যথেষ্ট সমস্যা লাঘৱ হ'ব পাহাৰীয়া জিলাখনত ৷

