ডিফু, ২৮ জানুৱাৰী: অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত সঘনাই পিষ্টল আৰু গুলীসহ দুৰ্বৃত্ত আটক হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে (Pistol recovered at Bokajan) ৷ বৃহস্পতি আৰু শুকুৰবাৰে বোকাজান মহকুমাৰ খটখটী আৰু বোকাজানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুটাকৈ দুৰ্বৃত্তসহ দুটা পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

শুকুৰবাৰেও এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বোকাজান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মৌবলিক ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে বোকাজানৰ অমৰাজানৰ মণিপুৰীবস্তীত অভিযান চলাই প্ৰদীপ দাস ওৰফে দীপক নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Bokajan police arrested two with pistol and ammunition) ৷

অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে ধৃত যুৱকজনৰ কৱলৰ পৰা এটা '২২ পিষ্টল, এটা মেগজিন আৰু তিনিজাই সজীৱ গুলী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ধৃত দুৰ্বৃত্তটো কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আছে নে নাই সেয়া বৰ্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও অধিক তথ্যৰ বাবে দুৰ্বৃত্তটোক আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

