ডিফু, ২২ মাৰ্চ: পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা (Encounter in West Karbi Anglong)। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত শিশু ধৰ্ষণকাৰী হৰিন্দ্ৰ ৰাম (৫৪) । জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে নিশা মাইলু উপ-আৰক্ষী চকীৰ পৰা খেৰণি আৰক্ষী চকীলৈ অনা হৈছিল অভিযুক্ত হৰিন্দ্ৰ ৰামক ৷ তেনে অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে হৰিন্দ্ৰ ৰামে ৷

ফলত উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীয়ে গুলী কৰিবলৈ বাধ্য হয় অভিযুক্ত হৰিন্দ্ৰ ৰামক (Police firing to rape accused in Karbi Anglong) । আৰক্ষীৰ গুলীত বাওঁ ভৰিত আঘাত পাই অভিযুক্তটোৱে ৷ তাৰ পাচত নিশাই হৰিন্দ্ৰক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ডিফুলৈ (Rape accused injured in encounter)। তথ্য অনুসৰি, মাইলুৰ নাৱাই বিলত ৮ আৰু ৫ বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগত হৰিন্দ্ৰ ৰামৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হৈছিল খেৰণি আৰক্ষী চকীত ।

উল্লেখ্য যে, নাৱাইবিল গাঁৱৰ ৫৪ বছৰীয়া হৰিন্দ্ৰ ৰাম নামৰ ব্যক্তিজনে এই ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী নাবালিকা দুগৰাকীৰ মাতৃয়ে । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, বিগত ১০ মাৰ্চত ৮ বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰে অভিযুক্তটোৱে ৷ আনকি তাৰ পাচতে পুনৰ ভুক্তভোগী নাবালিকাগৰাকীৰ ৫ বছৰীয়া ভগ্নীকো যোৱা শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া দানৱ ৰূপী হৰিন্দ্ৰ ৰামে ঘৰত কোনো লোক নথকাৰ সুযোগ লৈ চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে কুঁহিয়াৰ খেতিৰ মাজলৈ নি যৌন নিৰ্যাতন চলায় (Minor rape in West Karbi Anglong)।

এই খবৰ অঞ্চলজুৰি বিয়পি পৰাৰ পাচতেই ধর্ষণকাৰী হৰিন্দ্ৰ ৰামৰ ভাতৃয়ে ভুক্তভোগী কিশোৰীদুগৰাকীৰ মাতৃক আৰ্থিক প্ৰলোভন দি বিষয়টো গাপ দিয়াৰ অপচেষ্টা চলায় । কিন্তু কিশোৰী দুগৰাকীৰ মাতৃয়ে খেৰণি আৰক্ষী থানাত গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰাৰ লগতে এক গোচৰ দাখিল কৰে । ইতিমধ্যে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 376 (2)/F ধাৰা আৰু R/W Sec 4/6/17 of Pocso act ৰ অধীনত 27/22 নম্বৰত ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ৷

ইফালে অভিযুক্ত হৰিন্দ্ৰ ৰামে এই ঘটনা সংঘটিত কৰি সেই স্থানৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল ৷ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত হৰিন্দ্ৰ ৰাম জালত পৰে যদিও পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাত এনকাউন্টাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী ৷

