ডিফু, ২০ জুন: কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ত্ৰয়োদশ নিৰ্বাচনত বিজয়ী নিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান সোমবাৰে ডিফুস্থিত তাৰালাংছʼ প্ৰেক্ষাগৃহত সম্পন্ন হয় । কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ১৭ টা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৯ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ ২৬ গৰাকী নিৰ্বাচিত সদস্যই ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত শপত গ্ৰহণ কৰে (Oath taking ceremony of newly elected KAAC MACs) ।

উল্লেখযোগ্য যে ১ নং দুৱাৰ আমলা সমষ্টিৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰʼ, ২নং আমৰি সমষ্টিৰ ডি. উফিং মাছলাই, ৩ নং চিন্ঠং সমষ্টিৰ অভিজি ক্ৰ, ৪ নং চʼচেং সমষ্টিৰ হেদছিং ৰংফাৰ, ৫ নং ৰংখাং সমষ্টিৰ লংবিচন বেʼ, ৬ নং বিথুং ৰেংথামা সমষ্টিৰ ড৹ তুলিৰাম ৰংহাং, ৭ নং কপিলী সমষ্টিৰ পৱন কুমাৰ ৰায়, ৮নং হামৰেণ সমষ্টিৰ মংগলছিং তিমুং, ৯ নং আমৰেং সমষ্টিৰ ৰীনা তেৰাংপি, ১০ নং হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ অজিত কুমাৰ দেʼ, ১১নং লাংফেৰ সমষ্টিৰ মধুৰাম লেকথে, ১২ নং ফুলনি সমষ্টিৰ কাংবুৰা কিলিং, ১৩ নং লাংহিন সমষ্টিৰ বিলিমহন খাকলাৰী, ১৪ নং কৰকান্ঠি সমষ্টিৰ ৰাজু টিচʼ, ১৫ নং মহামায়া সমষ্টিৰ লংছিং টেৰণ, ১৬ নং নমাটি সমষ্টিৰ ৰিতেশ ইংহি, ১৭ নং চ’ছেং-ধেন্টা সমষ্টিৰ কাছে ৰংপিপী, ১৮ নং লুম্বাজং সমষ্টিৰ জনী টিমুং, ১৯ নং ধনশিৰি সমষ্টিৰ তিলোত্তমা হাচনু, ২০ নং সিংহাসন সমষ্টিৰ অমৰ টিচʼ,

২১ নং বৰজান সমষ্টিৰ সূৰ্য ৰংফাৰ, ২২ নং সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ কাদম টেৰাংপী, ২৩ নং বোকাজান সমষ্টিৰ মধুৰ্য্য ঢেকীয়াল ফুকন,‌ ২৪ নং দেওঁপানী সমষ্টিৰ শ্ৰৱন কুমাৰ টেলেংগা, ২৫ নং নিলিপ সমষ্টিৰ পৱিত্ৰ ৰংপি আৰু ২৬ নং দুৱাৰ বাগৰি সমষ্টিৰ ৰিছাৰ্ড টকবি ত্ৰয়োদশ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিল । উক্ত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভনিতে ৬ নং বিথুং ৰেংথামা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচিত সদস্য তথা কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে শপত গ্ৰহণ কৰে ।

উক্ত অনুষ্ঠানত কাৰ্বি ৰজা ৰামছিং ৰংহাঙৰ উপৰি কাৰ্বি ৰাজদৰবাৰৰ বিষয়ববীয়াসকল,পদ্মশ্ৰী ৰংবং তেৰাং, পদ্মশ্ৰী ধনেশ্বৰ ইংতি, কাৰ্বি কালচাৰেল চʼছাইটিৰ সভাপতি চন্দ্ৰ চিং ক্ৰ'ৰ উপৰি কাৰ্বি সমাজৰ বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ শেষত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কয় যে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ সন্মূখত নৱ নিৰ্বাচিত পৰিষদখনে শপত বাক্য পাঠ কৰিছে (KAAC elected members have taken oath on presence of Governor for the first time) ৷ কাৰ্বি আংলং ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু ভৌগলিক দিশৰ পৰা নতুন উচ্চতাত আৰোহন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি তেওঁ কয় ৷

পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত যেনেদৰে বিজেপি সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰি পৰিষদলৈ পঠইছে তেনেদৰে বিজেপি দলেও নিৰ্বাচনোত্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে দায়বদ্ধ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ৷ আজিৰ শপতগ্ৰহণৰ পৰৱৰ্তী বৈঠকত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য নিৰ্বাচিত কৰা হব আৰু তাৰ পিছতে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গৰাকীৰ অনুমোদন মৰ্মে বাকী কাৰ্যবাহী সদস্য সকলক দায়িত্ব অৰ্পন কৰা হব বুলি কয় ৷

আনহাতে কালি কামপুৰত এক উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ গৈ কামপুৰ থানাৰ অ'চি সমুজ্জল কাকতি আৰু এজন কনিষ্টবলৰ সলিল সমাধি ঘটা ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দুয়োগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানক সম্পূৰ্ণ মৰ্যদা সহকাৰে বিদায় জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে আৰক্ষী দুগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকক চৰকাৰী ভাবে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হব৷ আনহাতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক ইতিমধ্যে টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল বুলি কব পাৰি বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ দুখন জিলা থকাৰ বাবে বড়োলেণ্ডৰ দৰে টেৰিটৰিয়েল বুলি পাৰি কাৰ্বি আংলঙক ৷ কিন্তু নাম সলনি কৰিলে সংবিধান সংশোধনৰ প্ৰয়োজন ৷ বিশেষ সংশোধনীৰ বিষয়টো সংসদৰ বিবেচনাধীন ৷ ই সম্পূৰ্ণ হ'লেই বিচৰা ধৰণে নাম সলনি কৰিব পাৰিব বুলি কয় ৷

