ডিফু, ১৫ মে’ : সোমবাৰে ডিফুত প্ৰতিবাদত বহিল কাৰ্বি আংলঙৰ অগ্ৰণী মহিলা সংগঠন আইপোৱা আৰু কেএনচি (KNCA and AIPWA protest at Diphu) ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক প্ৰাপ্ত মহিলা মল্ল যুঁজাৰুসকলক যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ অভিযোগত ৰেষ্টলিং ফেডাৰেছন অফ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি তথা বিজেপিৰ সাংসদ ব্ৰীজ ভূষণ চৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত ৰূপায়ণ হৈ থকা ধৰ্ণাৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰাকে ধৰি সীমা সমস্যা আৰু কাৰ্বি আংলঙত নাৰী কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰা এমএচি শ্ৰৱন কুমাৰ তেলেংগাৰ বিৰুদ্ধে ৰুপায়ণ কৰা হয় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (protest against sexual harassment of women wrestler at Diphu) ৷

উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মহিলা সংগঠন দুটাৰ সৈতে কেএছএ, আইছা, আৰৱাইএ আৰু এছৱাইজেও সহযোগিতা আগবঢ়ায় ৷ কেএনচিএৰ উপ সভানেত্ৰী ৰেকা তেৰাঙপীৰ তত্বাৱধনাত আয়োজিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰক, যৌন আতিশয্যৰ বলি হোৱা মল্ল যুঁজাৰুক ন্যায় প্ৰদান কৰক, ৰেষ্টলিং ফেডাৰেছন অফ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি তথা সাংসদ ব্ৰীজ ভূষণ চৰণ সিঙক বৰ্খাস্থ কৰক, নাৰী কেলেংকাৰীত জড়িত এমএচি শ্ৰৱণ তেলেংগাক কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ এমএচি পদৰ পৰা শীঘ্ৰে বৰ্খাস্থ কৰক আদি শ্ল’গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷

সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কেএনচিএৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা তথা আইপোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ সভানেত্ৰী প্ৰতিমা ইংহিপীয়ে বিজেপি সাংসদ তথা ৰেষ্টলিং ফেডাৰেছন অফ ইণ্ডিয়াৰ সভাপতি ব্ৰীজ ভূষণ চৰণ সিঙে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদকপ্ৰাপ্ত মহিলা মল্ল যুঁজাৰুসকলক যৌন আতিশায্য চলোৱা কাৰ্যক আইপোৱা আৰু কেএনচিএই তীব্ৰ ভাষাত গৰিহণা দিয়ে ৷ আনহাতে, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ দেওপানী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এমএচি শ্ৰৱণ তেলেংগাক নাৰী কেলেংকাৰীত জড়িত হোৱা কাৰ্যকো মহিলা সংগঠন দুটাই তীৰ্যক ভাষাত নিন্দা কৰে ৷

যৌন আতিশয্যত জড়িত হৈ পৰা দুয়োগৰাকী নেতাক শীঘ্ৰে নিজ নিজ পদৰ পৰা বৰ্খাস্থ কৰি তেওঁলোকৰ স্থানত চৰিত্ৰৱান আৰু নিকা স্বভাৱৰ লোকক নিৰ্বাচিত কৰি পদসমূহ অৰ্পণ কৰিব লাগে বুলিও দাবী জনায় ৷ ইপিনে সীমান্তঞ্চলত সম্প্ৰতি সৃষ্টি হোৱা সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ স্বাৰ্থত শীঘ্ৰে ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনায় ৷ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেডাৰ দৰে সংগঠনৰ আহ্বায়ক থকাৰ পিচতো সীমা সমস্যা সমাধান নোহোৱা কাৰ্যটো পৰিতাপৰ বিষয় বুলিও মন্তব্য কৰে ৷

