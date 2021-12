ডিফু, ১৪ ডিচেম্বৰ: ১৬ ডিচেম্বৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাাতিলৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব নিখিল ভাৰতীয় প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাই(AIPWA to hold protest against CAA) । দিল্লীৰ শ্বাহিনবাগৰ মহিলাৰ প্ৰতিবাদৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব সংগঠনটোৱে । মঙলবাৰে ডিফুত কে এন চি এ আৰু ভাৰতীয় প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ যুটীয়া বৰ্দ্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়(KNCA, AIPWA Joint meeting in Diphu) । সভাৰ অন্তত ডিফুস্থিত চিপিআই(এমএল)হিলছ পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ১৬ ডিচেম্বৰৰ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে নিখিল ভাৰতীয় প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সচিব মীনা তিৱাৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।

নিখিল ভাৰতীয় প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সচিব মীনা তিৱাৰীয়ে বিজেপি চৰকাৰে জনবিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে(KNCA, AIPWA criticises BJP Govt) । ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী সন্দৰ্ভতো তেওঁ চৰকাৰক সমালোচনা কৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষি আইন বাতিল কৰাৰ দৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাাতিল কৰিবলৈও তেওঁ চৰকাৰক দাবী জনায় । আনহাতে, কৃষক আন্দোলনত লাভ কৰা বিজয়ৰ বাবে কৃষকসকলক তেওঁ অভিনন্দন জনায় ।

তেওঁ কয় যে, পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ কৃষকৰ আন্দোলনৰ সুফল আজি সমগ্ৰ দেশে ভোগ কৰিছে ৷ আনহাতে, সমগ্ৰ দেশজুৰি শেহতীয়াকৈ হোৱা মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈও মীনা কুমাৰীয়ে দাবী জনায় । তেওঁৰ মতে, মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতৰ দৰিদ্ৰ মহিলাই এসাঁজ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ৷

লগতে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ৫০০ টকালৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ আহ্বান জনায় নেতৃগৰাকীয়ে ৷ ৰন্ধন গেছৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে মহিলাসকলে উজ্জলা আঁচনিৰ ৰন্ধন গেছ ঘৰৰ এচুকত পেলাই থ'বলগীয়া হৈছে বুলিও মন্তব্য কৰে ৷ আনহাতে, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদত মহিলাৰ বাবে আসন সংৰক্ষণ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ৷ ইফালে, চিবিএছই পাঠ্যক্ৰমত মহিলাৰ সন্মান হানিকৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভূক্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ এনে পাঠ্যক্ৰম বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায় ।

চৰকাৰে মনোস্মৃতিক আদৰ্শ গ্ৰন্থ হিচাপে লৈ দেশ শাসনৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি কৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মীনা তিৱাৰীয়ে ৷ আনহাতে, সংবাদমেলৰ পূৰ্বে আইপোৱাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃগৰাকীয়ে আইপোৱা, আৰু কেএনচিএৰ নেতৃবৰ্গ আৰু সদস্য সকলৰ এক যুটীয়া বৰ্দ্ধিত সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷ কেএনচিএ সাধাৰণ সম্পাদিকা তথা নিখিল ভাৰতীয় প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভানেত্ৰী প্ৰতিমা ইংহিপীয়ে কয় যে, কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে ৰাজ্যত বিভিন্ন স্থানত মহিলাসকল বৰ্তমান সুৰক্ষিত নহয় ৷

কাৰ্বি আংলঙৰ জীয়ৰী চুমিলা ৰংহাংপী হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ ন্যায়ৰ দাবী জনায় । চুমিলা ৰংহাংপীৰ গোচৰত আইনৰ উপযুক্ত ধাৰা সংযোজন কৰা হোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে নেতৃগৰাকীয়ে ৷ সংবাদমেলত কেএনচিএৰ উপ-সভানেত্ৰী ৰেকা তেৰাংপী, নিখিল ভাৰতীয় প্ৰগতিশীল নাৰী সন্থাৰ ডিফু সমিতিৰ সভানেত্ৰী প্ৰতিমা ছিংনাৰপী, কেএনচিএৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ সভানেত্ৰী বীণা ৰংপিপী উপস্থিত থাকে ৷



