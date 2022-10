ডিফু,১৫ অক্টোবৰ: ডিফুৰ পৰা কৰ্মসূত্ৰে বদলি হোৱা উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে (Ex DC of Karbi Anglang Dibakar Nath) শণিবাৰে হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত 'ইণ্ডিয়ান পলিটি' নামৰ কিতাপখন উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়ায় ৷ এই উপলক্ষে আজি ডিফুস্থিত আৱৰ্ত ভৱনত আয়োজিত এক বিশেষ মত-বিনিময় অনুষ্ঠানত (student felicitated at Diphu) উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ সৈতে বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷

ডিফুত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উপায়ুক্তৰ কিতাপ উপহাৰ

উপায়ুক্ত দিবাকৰ নাথে কয় যে বিগত সময়ত জিলাখনত উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা (Anandaram Barua Award) প্ৰদানৰ সময়ত সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰীয় লোক সেৱা আয়োগৰ পাঠ্যক্ৰমত সহায়ক হোৱাকৈ গাইডলাইন আৰু বুনিয়াদী জ্ঞানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি উপায়ুক্ত গৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিয়েই আজি সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লোকসেৱা পাঠ্যক্ৰমত সহায়ক হোৱাকৈ 'ইণ্ডিয়ান পলিটি' (Indian Polity) নামৰ কিতাপখন উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰে বিদায়ী উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ৷ আনহাতে ,উক্ত কাৰ্যত উপায়ুক্ত গৰাকীৰ সৈতে সহকাৰী উপায়ুক্ত গুঞ্জন শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে বুলি কয় ৷

উল্লেখ্য় যে এম লক্ষ্মীকন্থৰ (Indian Polity by M Laxmikanth) এই কিতাপখনৰ কোনো পৰিচয়ৰ প্ৰয়োজন নাই । এইখন আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু বিস্তৃত কিতাপসমূহৰ ভিতৰত অন্য়তম বুলি কোৱা হয় । বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাসকলৰ বাবে এইখন কিতাপ অন্য়তম বুলি কয় । এই কিতাপখনে সামৰি লোৱা বিষয়বোৰৰ বিস্তৃত পৰিসৰ আৰু পৰিসৰে ইয়াক স্নাতকোত্তৰ,গৱেষণা পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ আৰু সাধাৰণ পঢ়ুৱৈসকলৰ বাবেও মূল্যৱান হিচাপে বিবেচিত হৈছে । যিসকলে দেশৰ ৰাজনৈতিক, অসামৰিক আৰু সাংবিধানিক বিষয়ত আগ্ৰহী তেওঁলোকেও কিতাপখনৰ পৰা উপকৃত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:Online ticket booking in Kaziranga : কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ ৰ্য বাবে মুকলি অনলাইন টিকট বুকিং প্ৰক্ৰিয়