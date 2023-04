কাৰবি আংলঙৰ ডিলাই বৰপথাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ অবৈধ সুৰা

ডিফু, 1 এপ্ৰিল: অবৈধভাৱে সৰবৰাহ অথবা বিক্ৰি কৰা সুৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আবকাৰী বিভাগৰ লগতে অসম আৰক্ষীয়ে (Liquor seized in different parts of Assam) ৷ শেহতীয়াকৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাৰ ডিলাই আৰু বৰপথাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Illegal liquor seized in Karbi Anglong) ৷

কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম -নাগালেণ্ড সীমান্তত এতিয়া অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাৰ উজান ৷ কেতিয়াবা আলুৰ বস্তাত আন কেতিয়াবা আকৌ চেনিৰ বস্তাত ওলাইছে অবৈধঙাৱে সৰবৰাহ কৰা সুৰা ৷ নাগালেণ্ড সীমান্তৰে অব্যাহত থকা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কঠোৰ অভিযান অব্যাহত থকাৰ সময়তে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডলৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰুণাচলী সুৰাৰ অবৈধ সৰবৰাহ (Operation against illegal liquor)

আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিয়াৰ বাবে অপৰাধী চক্ৰই নিতৌ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰি অহাৰ সময়তে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজান মহকুমাৰ ডিলাই আৰু বৰপথাৰত আৰক্ষীয়ে আলু আৰু চেনিভৰ্তি দুখন ট্ৰাকত তালাচী চলাই কেইবাশ কাৰ্টন অৰুণাচলী আৰু কেৱল অসমত বিক্ৰীৰ অনুমতি থকা সুৰা জব্দ কৰে ৷ লগতে দুটা সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী (Arunachal made Liquor seized in Karbi Anglong) ৷

ঘটনা অনুসৰি, গোপন সূত্ৰে লাভ কৰা এক তথ্যৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ডিলাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজীৱ বৰাৰ নেতৃত্বত তথা উপ-পৰিদৰ্শক দীপক লাহনৰ সহযোগত আৰক্ষীৰ এটা দলে ডিলাই তিনিআলিত তালাচী অভিযান চলায় ৷ উক্ত অভিযানত আৰক্ষীয়ে নিশা প্ৰায় ৮.৫০ বজাত এন এল-০১-কে-৪৫১৫ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনত তালাচী চলাই আলুৰ বস্তাৰ তলত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত ৫০০ কাৰ্টন কেৱল অসমত বিক্ৰীৰ অনুমতি থকা সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ জব্দ হোৱা সুৰাখিনিৰ বজাৰমূল্য কমেও প্ৰায় পোন্ধৰ লাখ টকা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আৰক্ষীয়ে আলুবস্তাসহ ট্ৰাকখন জব্দ কৰাৰ লগতে ট্ৰাকৰ চালক বৰপেটা জিলাৰ সৰ্থেবাৰী বগচাৰা গাঁৱৰ আগুৰ আলি নামৰ ব্যক্তিজনক আটক কৰি সোধ-পোছ অব্যাহত ৰাখিছে (Police Arrested Illegal liquor suppliers) ৷

আনহাতে, শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত এক গোপন সূত্ৰে লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত বৰপথাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে খকৰাজানত তালাচী চলাই এন এল-০১- এ ই-০৭৮৭ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনত চেনীৰ বস্তাৰ তলত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত ৩৭০ কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ আৰক্ষীয়ে চেনী বস্তাৰ লগতে ট্ৰাকখনো জব্দ কৰিছে ৷

জব্দ হোৱা এই সুৰা খিনিৰ বজাৰমূল্য কমেও প্ৰায় দহ লাখ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকখনৰ চালক মনোজ কুমাৰ যাদৱক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷

