ডিফু, 29 জুন : নৃত্য প্ৰতিভাৰে চমক সৃষ্টি কৰি সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ মৰম, আশীৰ্বাদ আৰু ভোট লাভ কৰি ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স অৰ্থাৎ ডি আই ডি লিটল মাষ্টাৰ ছিজন-৫ ৰ বিজয়ী অসম সন্তান নৱজিৎ নাৰ্জাৰীক (DID Little Masters Nobojit Narzary) কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লাংহিনত বুধবাৰে বিপুল আদৰণি জনোৱা হয় (Grand Welcome to DID Little Master Navjit Narjari at Diphu) ।

লাংহিনত ডি আই ডি লিটল মাষ্টাৰ নৱজিৎ নাৰ্জাৰীক বিপুল আদৰণি

লাংহিন নগৰস্থিত কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ (All Bodo Students Union) কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক অভিনন্দন অনুষ্ঠানত নৱজিৎ নাৰ্জাৰীক কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, বড়ো সাহিত্য সভা, কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰাক্তন বি এল টি কল্যাণ সমিতি, কছাৰী সমাজ, বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদ, বড়ো হাৰিমু আফাৎ, কাৰ্বি আংলং জিলা ইউ বি পি অ,বড়ো কৰ্মচাৰী সন্থাই সম্বৰ্ধনা জনায় ৷

লগতে অন্যান্য বড়ো অগ্ৰণী সংগঠন সমূহৰ লগতে লাংহিন প্ৰেছ ক্লাব, লাংহিন তিনি আলি ক্ৰীড়া সন্থা,লাংহিন আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থা,মানিকপুৰ আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থা,সোনাপুৰ আঞ্চলিক বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আদি বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰনাই, গামোচাৰে নৱজিৎ নাৰ্জাৰীক বিপুল আদৰণি জনায় ।

আদৰণি অনুষ্ঠানত নৱজিতৰ লগতে অন্যতম প্ৰশিক্ষক কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানৰ দিপীকা মাঝি, পিতৃ উপেন নাৰ্জাৰী,মাতৃ অণু নাৰ্জাৰী আৰু মোমায়েক নীলকান্ত বসুমতাৰীকো আদৰণি জনোৱা হয় । অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰে কাৰ্বি আংলং জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক খুদুম বসুমতাৰীয়ে ।

