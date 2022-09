ডিফু, ১০ছেপ্টেম্বৰ: ৰাজ্যজুৰি বৰ্তমানেও অব্যাহত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Operation against drugs in Assam)। দুষ্ট চক্ৰই বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰি ৰাজ্যত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বেহা অব্যাহত ৰাখিছে । যাৰ বাবে অসম আৰক্ষী পুনৰ এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে (Anti Drugs mission)।

খটখটীত ৮ কুইণ্টল গাঞ্জাসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ

বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে বোকাজানতো আৰক্ষীয়ে অবিৰত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Drugs smuggling in Bokajan)। পুনৰ বোকাজানত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী । আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা মতে,অসম-নগালেণ্ড সীমান্তত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমানৰ গাঞ্জা আৰু হেৰ'ইন । লাহৰিজানৰ আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত উদ্ধাৰ হৈছে এই বৃহৎ পৰিমানৰ গাঞ্জা আৰু হেৰ'ইন(Drugs smuggler arrested in Khatkhati) ।

এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে চলাইছিল নাকা তালাচী । খটখটী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজু দুৱৰাৰ নেতৃত্বত চি২০ চিআৰপিএফ কেম্প,বোকাজান এপিআৰজি কেম্প আৰু বোকাজান থানাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত চলোৱা তালাচী অভিযান মণিপুৰৰ পৰা আহি থকা এন এল ০২ ৭৮৩৭ নম্বৰৰ ট্ৰাকখনত ৮০টা পেকেটত ৮ কুইণ্টল গাঞ্জা আৰু তিনিটা চাবোনৰ বাকচত ৪০'০৭গ্ৰাম হেৰ'ইন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই সন্দৰ্ভত অভিযানকাৰী দলটোৱে বৰপথাৰৰ ছেমুৱেল কলিতা,দীপক মাহাতো আৰু ৰাহুল তামাঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

ইপিনে, যোৱা পহিলা আগষ্টত আৰক্ষীয়ে ডিলাইত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেটসহ তিনিটা মণিপুৰী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল(Drug Peddler Arrested at Diphu) ৷ লগতে প্ৰায় ১৫ কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছিল(Drugs worth 15 crores seized at Dilai in Diphu) ৷ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত ‘On Duty Govt of Sikkim Enterprise’ বুলি লিখা চাৰিচকীয়া বাহনো জব্দ কৰিছিল ।

আনহাতে,যোৱা ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ বিয়লি ডিফু ৰে'ল ষ্টেচনত বুজন পৰিমাণৰ হেৰ’ইন আৰু নগদ ধন সহ এগৰাকী মহিলা সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Woman arrested with drugs in Diphu) । অভিযান কালত ৰে'লখনৰ এটা ডবাত যাত্ৰী হিচাপে অহা এগৰাকী মহিলাৰ পৰা এটা বেগৰ ভিতৰত কঢ়িয়াই অনা অৱস্থাত জব্দ কৰে নিষিদ্ধ হেৰ’ইনখিনি ।

