ডিফু, 4 জানুৱাৰী : ২০২২ বৰ্ষৰ ৫ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৮ জানুৱাৰীলৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডিফুত আয়োজন কৰা হৈছে পঞ্চম স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (Fifth Gold Cup Football Tournament in Diphu) ৷ কাৰ্বি আংলং জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পঞ্চম চিইএম স্বৰ্ণ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা (Football tournament held in Karbi Anglong) ৷

ডিফুত পঞ্চম স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা

উল্লেখ্য যে, কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে (Tuliram Ronghang in Karbi Anglong) এক সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে এই কথা (Football Tournament from january fifth) ৷ কাৰ্বি আংলং জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ টেৰণৰ উপস্থিতিত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গৰাকীয়ে বিশেষ টুৰ্ণামেণ্টখনত কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাচাও জিলাৰ ফুটবল দলৰ উপৰিও গোঁসাইগাঁও, শ্বিলঙৰ লাজং, কলকাতা, ছিকিম, মেঘালয়কে ধৰি মুঠ ১২ টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি সদৰী কৰে ৷

প্ৰতিযোগিতাৰ চেম্পিয়ন, প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ৰাণাৰ্চ আপ দলক ক্ৰমে তিনি লাখ, দুই লাখ আৰু এক লাখ টকাৰে পুৰস্কৃত কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আয়োজক সমিতিয়ে ৷

ইয়াৰ লগতে খেলুৱৈসকলৰ অহা-যোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থা আৰু কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদে বহন কৰিব বুলি সংবাদমেলযোগে ঘোষণা কৰে সভাপতি গৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰোপৰি দৰ্শকৰ বাবে প্ৰৱেশ মাচুল সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হোৱাৰ বিপৰীতে চকীৰ আসনত নূন্যতম মাচুল লোৱা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

দৰ্শকসকলক যিকোনো ধৰণৰ মাদক জাতীয় দ্ৰব্যৰ সৈতে খেলপথাৰত প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাই ৷

"কাছা"ৰ সাধাৰণ সম্পাদক পংকজ টেৰণে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, উক্ত টুৰ্ণামেণ্টত ASEB গুৱাহাটী, চিমৰবিয়া FC মণিপুৰ, গ্ল'বেল FC গোঁসাইগাঁও, ক্লিৰদাপ FC আছাম পুলিছ ব্লু, হায়দৰাবাদ FC, শ্বিলং লাজং FC, চুজাচেন SA ছিকিম, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থা একাদশ, ডিমা ইউনাইটেড FC, ডিমা হাচাও, কাৰ্বি আংলং মৃং মৰ্ণিং ষ্টাৰ FC আৰু ছাউদাৰ্ণ সমিতি কলকাতাই অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

