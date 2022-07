ডিফু, 11 জুলাই : দেওবাৰে ডিফু-মাঞ্জা পথৰ বিৰলা তিনি আলিত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় (Road accident in Karbi Anglong) ৷ দেওবাৰে বিয়লি ডিফুৰ পৰা মাঞ্জা অভিমুখে গৈ থকা দহ চকীয়া তীব্ৰবেগী চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ যায় মটৰ চাইকেলত আহি থকা এটি পৰিয়ালক ৷

এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোত ট্ৰাকখনৰ তলত আৱদ্ধ হৈ থিতাতে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি লয় মটৰ চাইকেলত অহা এটি শিশুকে ধৰি এক দম্পত্তি ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত ডিফু আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফৰ লোক উপস্থিত হৈ স্থানীয় লোকৰ সহযোগত এখন জেচিবি আৰু কেৰেঙৰ সহায়ত প্ৰায় ডেৰঘণ্টা সময়জুৰি অভিযান চলাই মৃত তিনিওজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

দুৰ্ঘটনাত নিহত একে পৰিয়ালৰে তিনিজন

ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰি দুৰ্ঘটনাত নিহতকেইগৰাকী একেটা পৰিয়ালৰে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷ মৃত লোককেইগৰাকী ক্ৰমে, মটৰ চাইকেল চালক ৰেনছিং ৰংহি (50), লোকজনৰ পত্নী কাছাং ফাংচপি (30) আৰু তেওলোকৰ কন্যাশিশু জেলিনা ৰংহিপী (7) বুলি আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰে (Bodies has been identified by Diphu police) ৷

ৰেনছিং ৰংহিৰ ডিফুস্থিত মেইনটিলাৰ মখিম ইংতি গাঁৱৰ শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা পৰিয়ালসহ ওভতি যোৱাৰ পথত এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নিহত ৰেনছিং ৰংহি পৰিয়ালসহ ডিমাপুৰৰ নাহৰবাৰীৰৰ ল'থা বস্তিত থাকি দিন হাজিৰা কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল বুলি মৃত লোকজনৰ শহুৰ খনছিং বে'ই উল্লেখ কৰে ৷

