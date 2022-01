ডিফু, ৩০ জানুৱাৰী : কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তৃতীয়টো অভিযান (Eviction at Assam Nagaland border on Sunday )৷ দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা লাহৰিজানৰ খান বস্তিত উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় (Eviction drive at Assam Nagaland border)৷ উচ্চতম ন্যায়লয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৩৪ টা ঘৰত প্ৰশাসনে উচ্চেদ অভিযান স্থগিত ৰাখিব, বাকী অবৈধভাৱে বসবাস কৰা ১০০ টা ঘৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ কাৰ্বি কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ৷

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰিজানত প্ৰশাসনৰ তৃতীয়টো উচ্ছেদ অভিযান

উল্লেখ্য যে, কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধীনত লাহৰিজানত চলিছিল দুটাকৈ উচ্ছেদ অভিযান ৷ ২০ আৰু ২৪ ডিচেম্বৰত লাহৰিজানৰ দুদু কলনীত চলিছিল প্ৰশাসনৰ অভিযান(Eviction drive at Laharijan) ৷

জিলা প্ৰশাসন, আৰক্ষী, চি আৰ পি এফ, বন বিভাগৰ দলে চলাই এই উচ্ছেদ অভিযান । কাৰ্বি আংলং জিলা উপায়ুক্ত, জিলা আৰক্ষী অধ্যক্ষকে প্ৰমুখ্যে কৰি উচ্চস্তৰীয় বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হয় ৷ ইতিমধ্যে লাহৰিজানৰ উক্ত দুদু কলনিত অবৈধভাৱে বাস কৰা ১০৭ টা পৰিয়াললৈ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছিল উচ্ছেদৰ জাননী(Drive against encroachers) ।

