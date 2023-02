ডিফু, ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী: কাৰ্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাট তিনিআলিত দুই অগ্ৰণী বড়ো সংগঠন ক্ৰমে কাৰ্বি আংলং জিলা কছাৰী সমাজৰ(Karbi Anglong District Kachari Society) ৭২ সংখ্যক আৰু আবৌফৰ ৩৫ সংখ্যক বছৰেকীয়া যৌথ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়(Annual Joint Meeting of Kachari Samaj and ABOUFO) । ১১ আৰু ১২ ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা বছৰেকীয়া যৌথ সভাখনিৰ দেওবাৰে দ্বিতীয় দিনা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে সফল সামৰণি পৰে(Conclusion of Annual Joint Meeting of Kachari Samaj and The ABOUFO ) । কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত সংগঠন দুটাৰ প্ৰতিনিধিৰ আগমনৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰা হয় ।

কাৰ্বি আংলং জিলা কছাৰী সমাজ ৭২ সংখ্যক আৰু আবৌফৰ ৩৫ সংখ্যক বছৰেকীয়া যৌথ সভা

ইয়াৰ পিছতে পুৱাৰ ভাগতে কছাৰী সমাজৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা কছাৰী সমাজৰ সভাপতি দালছিং বসুমতাৰীয়ে আৰু আবৌফৰ পতাকা উত্তোলন কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা আবৌফৰ সভানেত্ৰী লীলা দৈমাৰীয়ে । আনহাতে শ্বহীদৰ নামত ক'লা পতাকা উত্তোলন কৰে সবিতা বসুমতাৰীয়ে । ইয়াৰ পিছতে কছাৰী সমাজৰ প্ৰতিনিধি সভাৰ দ্বাৰ মুকলি কৰে কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য বিলিমোহন খাকলাৰীয়ে ।

কাৰ্বি আংলং জিলা কছাৰী সমাজ ৭২ সংখ্যক আৰু আবৌফৰ ৩৫ সংখ্যক বছৰেকীয়া যৌথ সভা

দুপৰীয়াৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হোৱা কছাৰী সমাজৰ প্ৰতিনিধি সভা উদ্বোধন কৰে বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপ সভাপতি বিশ্বেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে । আনহাতে কাৰ্বি আংলং জিলা আবৌফৰ প্ৰতিনিধি সভা উদ্বোধন কৰে জিলা আবৌফৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী ইলাৱতী মোছাহাৰীয়ে । উল্লেখ্য যে অগ্ৰণী বড়ো সংগঠন কছাৰী সমাজ আৰু আবৌফৰ পৃথকে পৃথকে প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত কৰি বড়ো সমাজত চলি থকা কিছুমান অন্ধবিশ্বাস, বাল্য বিবাহ, মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ আদি বন্ধ কৰি বড়ো সমাজক শিক্ষা, সংস্কৃতিৰ দিশত আগুৱাই নিবৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: Road accident in Rangia: ৰঙিয়াত দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা, মহিলাসহ দুজনৰ মৃত্যু