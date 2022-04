ডিফু,১৫ এপ্ৰিল : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শুকুৰবাৰে কাৰ্বি আংলঙলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Assam CM to visit Karbi Anglong)। হেলিকপ্টাৰেৰে ডিফুত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । তাৰালাংচৰ হেলিপেডত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে পোনে পোনে ডিফু কাছা ষ্টেডিয়ামৰ সমীপত চাৰিলেনযুক্ত উৰণীয়া সেঁতুৰ ভূমি পূজন কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ইয়াৰ পাছতে ডিফুৰ জয়ছিং দলৈ সোঁৱৰণি প্ৰেক্ষাগৃহত সাংবাদিক, লেখক আৰু আইনৰ স্নাতকসকলৰ মাজত এককালীন সাহায্যৰ চেক বিতৰণ কৰিব ৷ তাৰ পাছত ডিফুৰ ছাৰচিং টেৰণ সোঁৱৰণি টাউন হলত টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব ৷ তাৰ পৰা পোনে পোনে ডিফু চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেল পথাৰলৈ গৈ ২০০০ অস্ত্ৰ বিৰত উগ্ৰপন্থী সদস্যসকলৰ মাজত এককালীন সাহায্যৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ লগতে ১১ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ১১০ কোটি টকীয়া আঁচনিৰ শুভ উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাগ ল'ব (Assam CM to launch several schemes in Diphu)।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ডিফু আগমনক লৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদ, জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মাজত বিশেষ তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ডিফু চহৰত নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ।

