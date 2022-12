ডিফু,৪ ডিচেম্বৰ: পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ বাবে এক সুখবৰ ! এতিয়াৰ পৰা অতি বিপদজনক অৱস্থাত থকা গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশুৱে লাভ কৰিব তৎকালীন চিকিৎসা । কিয়নো অতি বিপদজনক অৱস্থাত থকা প্ৰসূতি মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশুৰ ট্ৰেকিং আৰু চিকিৎসাৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে কল চেন্টাৰ ৷ কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত অতি ভয়াৱহ অৱস্থাত থকা প্ৰসূতি মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশুৰ ট্ৰেকিং আৰু চিকিৎসাৰ বাবে আজি মুকলি কৰা হয় কল চেন্টাৰ(Call centers opened for tracking and treatment of maternity women and sick children in Karbi Anglong) ।

Medical call cemters in Karbi Anglong: প্ৰসূতি মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশুৰ বাবে কল চেন্টাৰ মুকলি

আজি পুৱাৰ ভাগত ডিফুস্থিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত কল চেন্টাৰটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সূৰ্য ৰংফাৰে(Karbi Anglong autonomous council health department) । প্ৰসূতি মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশুৰ ট্ৰেকিং আৰু চিকিৎসাৰ বাবে মুকলি কৰা কল চেন্টাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক বৰসিং ৰংপিয়ে কয় যে, উক্ত কল চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে অতি বিপদজনক অৱস্থাত ভুগি থকা প্ৰসূতি মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশু সকলক সহজে আৰু শীঘ্ৰে ট্ৰেকিং কৰাত সহায়ক হ’ব ৷ লগতে এই ব্যৱস্থাই তৎকালে চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন থকা ৰুগীয়াসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাত সুবিধা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৰংপিয়ে(Call center open for maternity women and sick children in Karbi Anglong) ।

Medical call cemters in Karbi Anglong: প্ৰসূতি মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশুৰ বাবে কল চেন্টাৰ মুকলি

এই ব্যৱস্থাৰ ফলত বিপদজনক অৱস্থাৰ প্ৰসূতিজনিত মহিলা আৰু ৰুগীয়া শিশু মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰে । আজি কল চেণ্টাৰৰ শুভ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত ই এম সূৰ্য ৰুংফাৰৰ লগতে পৰিষদৰ এম এ চি ড: মঙবে ৰংপি, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক বৰসিং ৰংপি পৰিষদৰ বিভাগীয় সচিব ৰাজেশন তেৰাংকে প্ৰমুখ্যে কৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ অনান্য বিষয়া কৰ্মীসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: Gauhati University Ragging Case: ৰেগিঙৰ অভিযোগক লৈ চৰ্চাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়