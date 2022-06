বাক্সা, ৮ জুন : BTC ৰ অন্যতম পৰিষদীয় সমষ্টি ককলাবাৰীত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে উপ-নিৰ্বাচন (Koklabari by election) ৷ পুৱা 7.30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছে ৭২,৪১৬ গৰাকী । ইয়াৰে ৩৫,৭৫৬ গৰাকী পুৰুষ আৰু ৩৬,৬৬০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আছে । ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনত প্ৰশাসনে ৯৭ টা ভোট কেন্দ্ৰক ৫ টা জ'ন আৰু ১০ টা চেক্টৰত বিভক্ত কৰি লৈছে (By polls held in Kakalabari)।

উল্লেখ্য যে, বাক্সা জিলাৰ ককলাবাৰী সমষ্টিৰ পৰা যোৱা বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে (Pramod Boro won in Koklabari) ৷ কিন্তু সমান্তৰালকৈ গয়বাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰাও জয়লাভ কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ককলাবাৰী সমষ্টিটো তেওঁ এৰি দিব লগীয়া হয় ৷ তাৰ পাচৰ পৰাই সমষ্টিটোৰ আসনখন খালী হৈ আছিল ৷ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বুধবাৰে সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হৈছে উপ-নিৰ্বাচন ৷

ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত উপ-নিৰ্বাচন

চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে ৷ ইউ পি পি এল-বিজেপি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে মন্টু বড়োক ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে শংকৰ বসুমতাৰীয়ে বিপি এফৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে ৷ হীৰেণ শৰণীয়া আৰু লব বসুমতাৰীয়ে নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছে এই নিৰ্বাচনত ৷

লগতে পঢ়ক: KAAC Polling : কাৰ্বি ভূমিত 154 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ’ব বেলট বাকচত