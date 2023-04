বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু বাৰ্মিজ চুপাৰী জব্দ

ডিফু,৮ এপ্ৰিল : কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ খটখটী আৰু লাহৰিজানত আৰক্ষীৰ দুটা পৃথক অভিযান । অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰীকে ধৰি গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Burmese Supari and Ganja Seized)। ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিজন লোকক আটক । আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আটকাধীন লোককেইজনক ।

উল্লেখ্য যে, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ অবৈধ আৰু চোৰাং সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । ড্ৰাগছ, গাঞ্জা, নিচাজাতীয় টেবলেটৰ উপৰিও বাৰ্মিজ চুপাৰীৰো অবৈধ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । আনহাতে বিভিন্ন ধৰণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বোকাজান আৰক্ষীয়েও ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । তাৰ মাজতে ন-ন কৌশলেৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

বিশেষকৈ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ বোকাজান মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লাহৰিজান, খটখটী, ডিলাই আদিত নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহকাৰীৰ কৌশলক ব্যৰ্থ কৰিছে বোকাজান আৰক্ষীয়ে । নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহকাৰীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেৰে যোৱা ৩৯ নং আৰু ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক নিৰাপদ ক'ৰিডৰ হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে যদিও সীমান্তত বোকাজান মহকুমা আৰক্ষীয়ে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ।

এইবাৰ খটখটী আৰক্ষীয়ে নিয়মীয়া তালাচী চলাই থকাৰ মাজতে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা মৈৰাবাৰী অভিমুখী AS-০২-CC-২১০৪ নম্বৰৰ এখন যাত্ৰীবাহী বাছৰ পৰা দুটা বেগত ভৰাই অনা অৱস্থাত মুঠ ২০.৪৪ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Huge amount of Ganja seized)। এই সন্দৰ্ভত খটখটী আৰক্ষীয়ে দুই সৰবৰাহকাৰীকো আটক কৰিছে । ধৃত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী দুটা ক্ৰমে নগাঁও জিলাৰ ধিঙৰ আবু চুমা আৰু নগাঁও চলচলিৰ ৰছিদুল ইচলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে (Two detained with Ganja in Karbi Anglong)।

আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় দুই লাখ টকা হ'ব বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । লাহৰিজান আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত দুই সৰবৰাহকাৰীক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

আনহাতে খটখটীত আৰক্ষীয়ে চলোৱা দ্বিতীয়টো অভিযানত ২২০ বস্তা বাৰ্মিজ চুপাৰীসহ এখন ট্ৰাক জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি জব্দ হোৱা চোৰাং বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৬০ লাখ টকা হ'ব (Burmese Supari seized in Karbi Anglong)৷ NL-01-AC-2943 নম্বৰৰ এখন ১০ চকীয়া ট্ৰাকত বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল । ইফালে ট্ৰাকখনৰ চালকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । চালকজন মঃ বছিৰ আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে । চোৰাং বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা তেজপুৰলৈ লৈ যোৱাৰ পথত আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া তালাচীত জব্দ কৰা হয় ৷

