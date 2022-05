ডিফু, 26 মে' : সমাগত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ(KAAC Election 2022) বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে সম্প্ৰতি গাঁৱে-ভূঞে নিজা নিজা দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । শাসকীয় দল হিচাপে স্বাভাৱিকতে এইক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি । বিজেপি দলৰ এই প্ৰচাৰ অভিযানত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্য জিলাখনত এলানি প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(Assam CM will present at KAAC Election Campaign) ।

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ অধীনস্থ প্ৰতিটো পৰিষদীয় সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ৩০ মে'ৰ পৰা 4 জুনলৈকে একেৰাহে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুঠ ১৮ খন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব (Four Days KAAC Election Campaign of Assam CM)।

সেই অনুসৰি, ৩০ মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিন্থং সমষ্টিৰ বিৰচিংকি, চ'ছেং, ধেন্টাৰ ৰংমংৱে, সৰুপথাৰ, দেওপানী আৰু বোকাজান জপৰাজানত একোখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

পহিলা জুনত চ'ছেং, ৰংখাং আৰু দুৱাৰ আমলা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ একাংশক লৈ বৈঠালাংছ'ত, নিলিপৰ চকীহোলা, কপিলীৰ খেৰণি তথা লাংফেৰ আৰু সিংহাসন সমষ্টিক সামৰি বকলীয়াঘাটত নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকি ভাষণ প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

আনহাতে, 2 জুনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ন-মাটি আৰু মহামায়া সমষ্টিৰ হৈ ডেনগাঁৱত, চ'ছেং তথা হামৰেণ আৰু আমৰেং সমষ্টিৰ এটা অংশক লৈ হামৰেণত ধনশিৰি সমষ্টিৰ বাবে ধনশিৰি হাইস্কুল খেলপথাৰ আৰু হাওৰাঘাট পৰিষদীয় সমষ্টিৰ হৈ বেলগুৰিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ইফালে, 3 জুনত আমৰেং সমষ্টিৰ জিৰিকিন্দেং কৰকাণ্ঠিৰ সমষ্টিৰ ডেন্টাঘাট আৰু বৰজান সমষ্টিৰ হিদিপি মুজেং হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিব ।

আনহাতে, 4 জুনৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৱাৰ বাগৰি সমষ্টিৰ হৈ ডেইথৰত, ৰংখাং সমষ্টি আৰু হামৰেণ তথা বিথুং সমষ্টিৰ একাংশক লৈ ডংকামোকাম, ফুলনি সমষ্টিৰ হৈ তাৰাবাচা আৰু লুম্বাজং সমষ্টিৰ হৈ ডিফুৰ চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

