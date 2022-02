ডিফু, 21 ফেব্ৰুৱাৰী : সোমবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অল পাৰ্টি হিলছ লীডাৰ্ছ কনফাৰেন্স (All Party Hill Leaders Conference) চমুকৈ এপিএইচএলচিয়ে শাসকীয় দল বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (APHLC protest against BJP Govt at Diphu) ৷

ডিফুত এপিএইচএলচিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

লগতে পৰিষদৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা অজনজাতীয় লোকসকলৰ নাম কৰ্তন (removal of non tribal people from voters' list) কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰোধিতাৰে বিভিন্ন শ্লʼগান সম্বলিত প্লে-কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি বিভিন্ন শ্লো’গানেৰে প্ৰতিবাদস্থলী উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷ ডিফুৰ চেমচনছিং ইংতি স্মৃতি উদ্যানত ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি এপিএইচএলচিৰ মুখপাত্ৰ আংতং ইংতিয়ে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সুকীয়া ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে পৰিষদীয় চৰকাৰখনক তীব্ৰ ভাষাৰে ককৰ্থনা কৰে ।

লগতে পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰকাৰখনে এতিয়াও সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকাকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে পৰিষদে নিজা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পৰিষদৰ বাবে সুকীয়া ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে যদিও সেয়া কৰাত পৰিষদ ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে ।

লগতে এই সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক দলটোৰ তৰফৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদন কৰাৰ পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৰিষদ কৰ্তৃপক্ষক ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো সেয়া কাৰ্যকৰী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষদ ব্যৰ্থ হোৱা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ইংতিয়ে । সেয়েহে বিজেপি চৰকাৰে জনজাতীয় লোকসকলক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰে দলটোৰ নেতা গৰাকীয়ে ।

