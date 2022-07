ডিফু, ২৪ জুলাই: মনত অযুত সপোন লৈ সমাজৰ নিচলা, দুখীয়া দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক, মানসিক দিশত আগবঢ়াই নিবলৈ বিগত ৮ বছৰ পূৰ্বে ডিফুৰ শীতলাবাৰীৰ এগৰাকী দৃষ্টিহীন যুৱতীৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন 'স্বপ্নলোক' এ গৌৰৱোজ্জল অষ্টম বৰ্ষত সফলতাৰ খোজ দিছে (8th Foundation day observerd of 'SWAPNOLOK') ৷

ডিফু ক্লাৱত 'স্বপ্নলোক'ৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান উদযাপন

এই উপলক্ষে স্বপ্নলোকৰ সম্পাদিকা নিবেদিতা ঘোষৰ নেতৃত্বত স্বপ্নলোকৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সন্ধিয়া ডিফু ক্লাৱত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে কেক কাটি স্বপ্নলোকৰ অষ্টম বৰ্ষপুৰ্তি উদযাপন কৰে (Swapnalok Foundation day observerd) ৷ এই কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে 'ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া’ নামৰ প্ৰকৃতি পৰিৱেশ সচেতনতামূলক এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰি উপস্থিক দৰ্শকসকলক আপ্লুত কৰে ৷

লগতে কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ ছ'চাইটিৰ সচিব ডাঃ ৰবীন বেনাৰ্জীৰ তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷ ইয়াৰোপৰি স্বপ্নলোকৰ উদ্যোগত বিগত ১৮ জুলাইত ডিফু চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে শিল্প কলা প্ৰতিযোগিতাৰ বঁটাসমূহো এই কাৰ্যসূচীতে বিতৰণ কৰা হয় ৷

সভাত বিশিষ্ট প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মুবিনা আখতাৰ, বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জু বৰাকে ধৰি কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য লোক উপস্থিত থাকে ৷ উল্লেখ্য যে, নানা ঘাত-প্ৰতিঘাতক নেওচি কেইজনমান সহকৰ্মীক লগত লৈ নামি পৰিছিল দৰিদ্ৰ শিশু সকলৰ শৈক্ষিক, মানসিক আৰু আৰ্থিক বিকাশৰ দৰে কঠিন অভিযানত নিবেদিতা ঘোষ নামৰ দৃষ্টিহীন যুৱতীগৰাকী ৷

ঠেঁঠুৱৈ ধৰা শীততো দৰিদ্ৰ আৰ্ত শিশুসকলৰ বাবে গৰম কাপোৰৰ বাবে বিভিন্ন জনৰ ওচৰত সহায় ভিক্ষা কৰিছিল নিবেদিতা আৰু স্বপ্নলোকেৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৷ উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত দৃষ্টিহীন নিবেদিতাই নিজ ঘৰতে স্বপ্নলোকৰ কাৰ্যালয় খুলি দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিনামুলীয়া কোচিঙো প্ৰদান কৰি আহিছে ( Free coaching for poor students provides by SWAPNOLOK) ৷

