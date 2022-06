ডিফু, ২৩ জুন: কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদে (Karbi Anglong Autonomous Council) গৌৰৱোজ্জল ৭১ সংখ্যক বৰ্ষত ভৰি দিলে (71st KAAC Foundation Day) ৷ পৰিষদৰ ৭১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি দিনযোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে কৰিলে উদযাপন ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ অংশ স্বৰূপে পুৱাৰ ভাগত পিতৃপুৰুষ ছেমছনছিং ইংতিৰ আৰু খৰছিং তেৰাং আৰু লাংকুং হাবে ছাৰচিং টেৰণৰ প্ৰতিকৃতিত মাল্যাৰ্পণ কৰাৰ পিছত ৮-৩০ বজাত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সচিবালয় চৌহদত ৭১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে নৱনিৰ্বাচিত অধ্যক্ষ ৰাজু তিচুৱে (71st KAAC Foundation Day celebrated in Karbi Anglong) ৷

ইয়াৰ পিছত লাংকুং হাবে ছাৰছিং টেৰণ সোৱৰণি টাউন হল’ত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডাঃ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ সভাপতিত্বত এখন মুকলি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ এই অধিৱেশনত পাৰ্বত্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, বিধান সভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিন, বিধায়কদ্বয় দৰছিং ৰংহাঙ, বিদ্যাছিং ইংলেং, ৰাজ্য চৰকাৰৰ নৱ নিযুক্ত শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা, বিৰোধী দলৰ নেতাকে প্ৰমুখ্য কৰি সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীৱী সকলে অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ ৭১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ প্ৰধান সচিব মুকুল কুমাৰ শইকীয়া উপস্থিত থাকি জিলাখনৰ উত্থানত গুৰিলব'ঠা ধৰা পিতৃ পুৰুষ সকলক সোঁৱৰি জিলাখনৰ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সম্পদ লগতে ক্ৰীড়া সম্পদ সমূহৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে ৷ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা পাৰ্বত্য উন্নয়ন মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে (Minister Jogen Mohan in Karbi Anglong) ভাষণ প্ৰদান কৰি জিলাখনত দল-সংগঠন, বিৰোধী আৰু বুদ্ধিজিৱী সকলে ৰাজনৈতিক ভেদাভেদ পাহৰি জিলাখনৰ উন্নয়ণৰ বাবে সংকল্পৱদ্ধ হ’ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ৷

কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ ৩০ টা বিভাগৰ ওপৰিও আৰু ৮ টা বিভাগ পৰিষদক দিয়াৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত আছে বুলিও কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ কাৰ্বি আংলঙত থকা প্ৰচুৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ জৰিয়তেই ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিও আত্ম-নিৰ্ভৰশীল হ’ব পাৰে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙে নিজৰ স্বভাৱসূলভ ভাষণ প্ৰসংগত কৰ্ম সংস্কৃতিৰ কথা পুনৰ দোহাৰে ৷ লগতে নতুন কাৰ্বি আংলং নিৰ্মাণৰ বাবে সকলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনায় কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে ৷

লগতে কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁৰ লগতে পৰিষদৰ বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলেও ১৮ ঘণ্টাই কাম কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ৰংহাঙে ৷ বিধান সভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ নোমল মমিনে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে বিজেপি শাসনৰ পূৰ্বে পাহাৰীয়া জিলা কাৰবি আংলঙৰ বন্ধ সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত আৰু ভাতৃঘাতী সংঘাত আছিল (Numal Momin in Karbi Anglong) ৷ ড৹ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত এইবোৰ নোহোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে উপাধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৷

কাৰ্বি আংলঙত এটা সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী উৎপন্ন হৈছিল এতিয়া চিকিৎসক উৎপন্ন হৈছে ৷ বিভিন্ন দিশত উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তন হৈছে ৷ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে পাহাৰীয়া সভ্যতা গঢি উঠিছে বুলি মন্তব্য কৰে ডাঃ নোমল মমিনে ৷ আনহাতে মুকলি অধিৱেশনতেই জিলাখন শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা একাংশ ব্যক্তিক কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ৷

লগতে সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কৃতীত্ব সহকাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলকো পুৰস্কৃত কৰা হয় (Felicitation of students who have passed HSLC) ৷ সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজলনেৰে ৭১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটিৰ সফল সামৰণি পৰে ৷

