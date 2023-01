বকোৰ নাগোপাৰাত বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে ৩টাকৈ ঘৰ

বকো ২৬ জানুৱাৰী : বকোৰ নাগোপাৰাত বৃহস্পতিবাৰে বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই ভাঙি তচনচ কৰে তিনিটাকৈ ঘৰ(Wild elephant menace at Boko) । প্ৰায় ৪০ ৰপৰা ৫০ টা হাতীৰ জাকৰ পৰা এটা হাতী ফালৰি কাটি আহি তাণ্ডৱ চলাই নাগোপাৰা গাঁৱত । গাঁওখনৰ হৰি ৰাভা, ৰীণা ৰাভা আৰু গোবিন্দ মজুমদাৰৰ গৃহ ভাঙি তচনচ কৰে বন্যহস্তীটোৱে । শিংৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যোৱা কেইবাদিনো ধৰি বিচৰণ কৰি আছিল জাকটোৱে ।

উল্লেখ্য যে, জাকটোৱে ভোগদাবাৰী, জৱেপাৰা, নাগোপাৰা, ৰাংচাপাৰা আদি গাঁৱত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ চলাই আছে । মঙলবাৰে গধূলি বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় বকোৰ জৱেপাৰা গাঁৱৰ গণেশ বড়ো(৭০ বছৰ) নামৰ এজন লোকৰ । স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে প্ৰায় ২০০ মিটাৰ আঁতৰত থকা সমীপৰ পথাৰৰ পৰা গধূলি গৰু আনিবলৈ যাওঁতে এটা বনৰীয়া হাতীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে ।

গণেশ বড়ো বহু দেৰিলৈকে ঘূৰি নহাৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহে বিচাৰি গৈ তেওঁক হাতীৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা দেখা পায় ৷ গঞা ৰাইজে মিলি হাতীটোক সমীপৰ শিংৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ায়(Man Elephant conflict at Boko) আৰু ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা গণেশ বড়োৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ লৈ আনে । এই ঘটনাৰ বিষয়ে বিয়পি পৰাত অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰে(Man killed by Elephant at Boko) ।

বকো আৰক্ষী তথা বকোস্থিত শিংৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত এই বিষয়ে খবৰ দিয়া হয় যদিও বহু পলমকৈ তেওঁলোক গণেশ বড়োৰ গৃহত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বকো থানালৈ লৈ আহে ৷ বুধবাৰে তেওঁৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।

স্থানীয় এজন যুৱকে এই সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে ১২ মাহে নিশা গাঁৱৰ ৰাইজে উজাগৰে কটাবলগীয়া হয় । বন বিভাগ তথা চৰকাৰে এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰাটো দূৰৈৰে কথা, গাঁৱত হাতীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰিলে বন বিভাগক খবৰ দিলেও উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ কৰে গাঁৱৰ ৰাইজে ৷ যাৰ বাবে প্ৰত্যেক বছৰে গঞা ৰাইজৰ ধান খেতিৰ লগতে বিভিন্ন পাচলিৰ বাগান বন্যহস্তীয়ে নষ্ট কৰাৰ লগতে কেইবাজনেও অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল’ব লগা হৈছে ।

ইফালে চৰকাৰ বা বন বিভাগে এই অঞ্চলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বনৰীয়া হাতীৰ সুবিধা হোৱাকৈ জৱেপাৰা গাঁৱৰ সমীপতে 'মিছন সৰোবৰ' আঁচনিৰ জৰিয়তে পুখুৰী খন্দাৰ বাবে যো-জা চলাইছে । এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজে কেতিয়াও এই আঁচনিৰ প্ৰৱৰ্তন হ’ব নিদিয়ে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

আনহাতে ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে গণেশ বড়োৰ পৰিয়ালক এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁৰ পৰিয়ালতো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ক হয় ৷ তেওঁলোকে লগতে অঞ্চলটোত সঘনাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা বন্যহস্তীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেও আহ্বান জনায় ।

