ৰঙিয়া,১৩ মাৰ্চ : অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে ৰঙিয়াৰ এখন নৈ । নৈখন হৈছে কামৰূপ-নলবাৰী সীমান্তৰ নোনা নৈ । নৈখনৰ পানী অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাই এতিয়া মৰুভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে (Water level declines in Nona river)। নোনা এতিয়া নদী নহয় যেন, বালিৰ পথাৰহে ।

বাৰিষা ৰুদ্ৰমূৰ্ত্তি ধাৰণ কৰা নোনাৰ এইয়া শীৰ্ণকায় ৰূপ । বালিৰে ভৰি পৰিছে নৈৰ বক্ষ (Nona river filled with sand)। নৈৰ বুকুত গজালি মেলিছে বনৰীয়া নানান বন, গছ-গছনি । ৰাইজে নৈৰ বুকুৰ বালিৰ ওপৰেদি যাতায়ত কৰিছে ।

অস্তিত্বৰ সংকটত নোনা নদী

নোনা শুকাই যোৱাৰ ফলত যথেষ্ট নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে অঞ্চলটোৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক বাতাবৰণত । নৈৰ দাঁতিৰ খেতিপথাৰত এতিয়া আদ্ৰতা নাই বাবে লাহে লাহে খেতিৰ অনুপযোগী হ'বলৈ ধৰিছে পথাৰবোৰ । লগতে নদীখনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল মৎস্যজীৱী লোকসকলেও এতিয়া জীৱিকা সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । এতিয়া প্ৰশ্ন হয়-অঞ্চলটোৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নৈখনৰ পানী কিয় শুকাইছে ?

নৈৰ লগতে সহাৱস্থান কৰি অহা নৈপৰীয়া ৰাইজৰ চকুত অলেখ প্ৰশ্ন (People are worried about present condition of Nona River)। ভূটানৰ পৰা বৈ অহা নৈখনে ৰঙিয়াৰ ধুহিত মিলিছেগৈ বৰলীয়া নৈত । অথচ নৈখনৰ দুয়োফালে কেই কিলোমিটাৰ মান দূৰৰে বৈ যোৱা বৰলীয়া আৰু পাগলাদিয়াত এতিয়াও গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ আছে পৰ্যাপ্ত পানী । কিন্তু নোনাত পানী নাই কিয় ?

এই প্ৰশ্নৰো উত্তৰ নাই ৰাইজৰ হাতত । অসমৰ বিয়াগোম জলসম্পদ বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে ? নৈ খননৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈ অহা চৰকাৰে আজিলৈ কোনো পদক্ষেপ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ । নোনাৰ দৰে অসমৰ আন আন নদীসমূহো এনেদৰে শুকাই যাব নেকি ? কিয়নো অসমৰ আয়ুসৰেখা স্বৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰো ভয়ানকভাৱে হ্ৰাস পায় আহিছে ।

