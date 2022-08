দেশৰ ৰাজনীতিত অন্য এক জোকাৰণি ৷ ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত চোৰেণৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে (Assembly membership of Hemant Soren cancelled) ৷

২০০৯ চনতে অসম চৰকাৰ আৰু ‘স্মাইল ইণ্ডিয়াৰ’ সৈতে সম্পাদিত হোৱা এক চুক্তিৰ ভিত্তিত ফটা ওঁঠৰ চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতালত স্থাপন কৰা হৈছিল এই Comprehensive Cleft Care Center । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এইখনেই একমাত্ৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰ য’ত এইধৰণৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়াকৈ কৰা হয় ।

অসম-অৰুণাচলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমাবিবাদ মীমাংসাৰ দিশে (Assam Arunachal border dispute towards reconciliation) ৷ শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ কামেংবাৰীত বৈঠকত মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ৷ দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ উপস্থিতিত সীমাবিবাদ সন্দৰ্ভত বৈঠক (Meeting on Assam Arunachal border dispute) ৷

চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী ভাষা কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত(Science and Mathematics in English instead of Assamese)ৰ আন দল-সংগঠনৰ লগতে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ চমুকৈ এবিভিপিয়েও তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । এই প্ৰসংগক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে সংগঠনটো ।

অসমত 28 আগষ্টত পুনৰ 4 ঘন্টাৰ বাবে কৰ্তন হ’ব ইন্টাৰনেট সেৱা (Internet will be cut off on 28th August) ৷ কিয়নো উক্ত দিনা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত অনুষ্ঠিত হ’ব অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে পৰীক্ষা ৷ যাৰ বাবে পুনৰ চৰকাৰে ইন্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল ছাত্ৰ সমাজ (College admission fees increased)। মাচুল বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী শিক্ষাৰ্থীৰ । অনাগত দিনত তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ ।

মৃত পিতৃৰ নামত দুটাকৈ ঋণ লৈছিল পুত্ৰ আব্দুল সমীৰে ৷ কিন্তু সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে পুত্ৰই ৷ গোচৰ দাখিলৰ পাছৰে পৰা ২টাকৈ বছৰ চৌদি আৰৱত পলাই আছিল পুত্ৰ আব্দুল । কিন্তু কপাল বেয়া, অৱশেষত অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান সংস্থাৰ জালত পৰিল আব্দুল হামিদ(Bureau of Investigation of Economic Offences) ৷

শুক্ৰবাৰে গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সংঘটিত হয় এক অঘটন ৷ বিমানবন্দৰৰ এৰাইভেলৰ লাগেজ বেল্টৰ কক্ষত এজন যুৱকক দংশন কৰে সাপে (Man bitten by snake inside the Guwahati Airport)। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে বিমানবন্দৰৰ ভিতৰ চ’ৰাত সৃষ্টি হয় এখ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ ৷

Cobra Trailer Release দক্ষিণৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিক্ৰম চিয়ানৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি কোব্ৰাৰ মুকলি হ’ল ট্ৰেইলাৰ । এই ছবিখনত ক্ৰিকেটাৰ ইৰফান পাঠানকো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

অনুপম খেৰে বৰ্তমানে চলি থকা বলীউড আৰু দক্ষিণৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ মাজৰ বিতৰ্কক লৈ মত প্ৰকাশ কৰিছে (Anupam kher on bollywood vs south film controversy ) ৷ কি ক’লে অভিনেতাজনে সবিশেষ জানিবলৈ আগলৈ পঢ়ক -