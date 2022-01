"মেলডী কুইন" লতা মংগেশকাৰ আক্ৰান্ত কৰ’ণাত (Melody Queen Lata Mangeshkar tests covid positive) ৷ মুম্বাইৰ ব্ৰীজ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি গায়িকা গৰাকীক (Lata Mangeshkar admitted at Breach Candy hospital) ৷ গায়িকাগৰাকীৰ শাৰিৰীক নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে এই কথা জানিব পৰা যায় ৷

দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ক’ভিড ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ফটো (PM's photo removed from Covid certificate) ৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰাত শনিবাৰে সংঘটিত হ'ল এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Brutal mureder at Rangapara) ৷ পত্নীৰ হাতত স্বামীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে (Wife murders husband at Rangapara) । উল্লেখ্য যে, ৰঙাপৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ১ নং নামনি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে উক্ত ঘটনাটো । ১ নং নামনি গাঁৱৰ নিবাসী ৰতন বৰুৱাক তেওঁৰ পত্নী অষ্টমী বৰুৱা আৰু ভাইবোৱাৰী পিংকী বৰুৱাই মিলি শনিবাৰে নিশা লাঠিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে ।

অসম-মণিপুৰ সীমান্তত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলী চালনাত (Firing at Assam Manipur border in Cachar) ত আহত হৈছে এজন লোক (One injured in Firing at Assam Manipur border) । আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । শিলচৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰমন দ্বীপ কৌৰ আৰু আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে এই গুলিয়াগুলীৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

ত্ৰিপুৰাত অপৰাধমুক্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বিগত বছৰত আৰক্ষীৰ আগত আত্মসমৰ্পণ বিভিন্ন সংগঠনৰ ২৭ টা উগ্ৰপন্থীৰ (Last year 27 Insurgents arrested in Tripura) । চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাজ্যখনত বিশেষ ৱেবছাইট মুকলি । ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীৰ অব্যাহত অভিযান ।

ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে এইবাৰ উৎখাত কৰিলে জুৱাৰ ঘাটি । উচ্ছেদ কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা জুৱাৰীৰ (Clash between Police and Gambler in Nagaon) ৷

মঙলবাৰে বোকাজানত লাহৰিজান পহৰা আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই ড্ৰাগছসহ (Drugs Seized at Bokajan) এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে (Drug peddler arrested by Lahorijan police) ৷ এই অভিযানত ডিমাপুৰৰ দিশৰপৰা আহি থকা এখন ট্ৰাকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Drug seized at Bokajan) ৷

উজনি অসমৰ সাংবাদিক বিকাশ মৰাণ আৰু নাই । সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 11 মান বজাত ঘৰতে নিজৰ পিষ্টলৰে মূৰত দুই জাঁই গুলী কৰি আত্মহননৰ দৰে জীৱনৰ চূড়ান্ত পথ বাচি লয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে (Journalist Bikash Moran Commits suicide) ।

বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছে 97,827 গৰাকী লোক (India reports 97827 new covid cases in last 24 hours) ৷ মঙলবাৰে পুৱা দেশৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷ বৰ্তমান দেশত সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 2.03 শতাংশ ৷

অসমত চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঘোষিত ন্যূনতম দৰত কৃষকৰ পৰা ১০ লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য চৰম ভেকোঁ ভাওনাত পৰিণত হৈছে (Assam Government's paddy procurement process fails)। ধান ক্ৰয়ৰ বাবে কৃষি বিভাগে জিলাসমূহত একাধিক ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰি যোৱা ১ ডিচেম্বৰৰ পৰাই ধান ক্ৰয় আৰম্ভ হ’ব বুলিও জনাইছিল । কিন্তু বহু জিলাত এতিয়ালৈকে ধান ক্ৰয়ৰ কাম আৰম্ভ কৰা হোৱা নাই ।