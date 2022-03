ৰঙিয়া, 25 মাৰ্চ : বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত হঠাৎ ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে এজাক ধুমুহাই কোবাই যায় ৰঙিয়াক । ৰঙিয়াৰ নগৰৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহতো ধুমুহাজাকে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে (Storm causes extensive damage at Rangia)। হঠাতে অহা এজাক মৃদু বতাহে কিছুসময় পিছতেই ধুমুহাৰ ৰূপ লয় (Storm causes extensive damage in Assam)। এই ধুমুহাৰ সময়ছোৱাত স্তব্ধ হৈ পৰে জন জীৱন, ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা ।

হঠাৎ অহা ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন ৰঙিয়াত

ঠায়ে ঠায়ে চাৰি চকীয়া, তিনি চকীয়া বাহনৰ ওপৰতে বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ । ধুমুহাত বহু লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি পৰাৰ লগতে বতাহে উৰুৱাই লৈ যায় ঘৰৰ টিন পাতো (Damages by storm)৷ বিশেষকৈ ৰঙিয়াৰ আল ৰছিদ জাতীয় বিদ্যালয়খন হঠাৎ অহা ধুমুহাত সম্পূৰ্ণৰূপে চিন্ন ভিন্ন হৈ নিচিহ্ন হৈ পৰে । বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই ধুমুহাৰ ফলত ৰঙিয়াত কোনো লোকে আহত হোৱাৰ তথ্য অহা নাই ৷

ইফালে ধুমুহা শান্ত হোৱাৰ পিছত নগৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হৈ কৃত্ৰিম বানৰো সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । লগতে বিদ‍্যুতৰ খুঁটা ওভালি পৰাৰ ফলত বহু অঞ্চলত বিদ‍্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰে । আনকি বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ অহা এই ধুমুহাজাকে ৰঙিয়াৰ মডেল হাস্পতালখনৰো বিস্তৰ ক্ষতি কৰে ৷

