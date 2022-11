ৰঙিয়া,৩ নৱেম্বৰ : সদ্যঘোষিত অসম লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত ৯৮ সংখ্যক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰঙিয়াৰ তিতকুৰিৰ ডলি ডেকাই (Dolly Deka from Kamrup cleared APSC)। অৱশ্যে ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ডলি ডেকাৰ বিৰুদ্ধে EWS প্ৰমাণ পত্ৰত খেলিমেলিৰ অভিযোগ উঠিছিল (Allegation against APSC passed candidate)। আনহাতে ডলি ডেকাৰ পিতৃ আৰু মাতৃ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰী । তাৰ পিছতো কিদৰে EWS প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিলে বুলি একাংশ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল (Discrepancy in EWS certificate)।

যাৰ বাবে ডলি ডেকাৰ নিযুক্তি পত্ৰ স্থগিত ৰখা হৈছে । ইফালে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ডলি ডেকাই । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক পিতৃয়ে ২০১৭ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মাতৃয়ে ২০২০ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে । তেওঁলোকে ৰঙিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত ২০২০-২০২১ বৰ্ষত EWS প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিছিল ।

ডলি ডেকাৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষণ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ

তাৰ ভিত্তিত ২০২০-২০২১ বৰ্ষৰ আয়ৰ ভিত্তিত EWS প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ভুল কৰা নাই বুলি দাবী কৰে ডলি ডেকাই । তেওঁ প্ৰদান কৰা EWS প্ৰমাণ পত্ৰ সম্পূৰ্ণ নিয়মৰ মাজেৰে লাভ কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ইফালে আন এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোনো নিৰীক্ষণ নকৰাকৈয়ে ডলি ডেকাক ২০২০-২০২১ বৰ্ষৰ ভিত্তি হিচাপে লৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ (Economically Weaker Section) প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল ।

বিভিন্ন মহলে দাবী কৰা মতে আচলতে ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা ভালদৰে বছৰি আয় নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিছিল । লক্ষণীয়ভাৱে কামৰূপ জিলাৰ কমাৰগাঁৱৰ ডলি ডেকা অসম লোক সেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল যদিও EWS প্ৰমাণ পত্ৰত বিসংগতিৰ বাবে নিযুক্তি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ।

লোক সেৱা আয়োগৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাত ডলি ডেকাই ৯৮ সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছে যদিও EWS প্ৰমাণ পত্ৰৰ বিসংগতি ধৰা পৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে । ইফালে বিষয়টো পোহৰলৈ অহাত বুধবাৰে ৰঙিয়া চক্ৰ বিষয়াই প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ৰঙিয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি আনি EWS প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত জমা দিয়া নথি পত্ৰসমূহ নিৰীক্ষণ কৰে (Circle Officer inspects Dolly Deka EWS certificate)। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই ক্ষেত্ৰত আয়োগে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।

