ৰঙিয়া, 10 অক্টোবৰ : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাচতে ড্ৰাগছ তথা অন্যান্য নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে অসম আৰক্ষী (Operation against drugs) ৷ বিভিন্ন সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ, গাঞ্জা আদি নিচাজাতীয় উদ্ধাৰ কৰি পোহৰলৈ আনিছিল ৰাজ্যত চলি থকা ড্ৰাগছৰ গোপন বেহাৰ ছবিখন ৷ ইয়াৰ পাচৰে পৰা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অধিক ক্ষীপ্ৰ কৰি তুলিছে অসম আৰক্ষীয়ে ৷

ইয়াৰ মাজতে দেওবাৰে নিশা ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হৈছে আইতাক আৰু নাতিয়েক (Rangia police detain grandmother and grandson) ৷ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলোৱা অভিযোগত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আইতা আৰু নাতিয়েকক ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীও (Huge amount of Drugs seized at Rangia) ৷

ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আইতাক-নাতিয়েক

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, দেওবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ এটা বাসগৃহত চলাই এক অভিযান (Operation against drugs at Rangia) । এই অভিযানত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ লগত জড়িত ঘৰটোৰ দুগৰাকী সদস্য ক্ৰমে মজনুৰ আলী আৰু তেওঁৰ আইতাক হাচিনা খাতুনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

উক্ত অভিযানৰ সময়চোৱাত আৰক্ষীৰ দলটোৱে লক্ষাধিক টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ আৰু 123 টা ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে 7000 টকাৰ নগদ ধনো জব্দ কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে । ইয়াৰ উপৰিও ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা বাসগৃহটোৰ পৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰা AS 01 EJ 6893 নম্বৰৰ এখন স্কুটীও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে ৰঙিয়া থানাত দুই অভিযুক্তক মাৰথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে ।

