ৰঙিয়াত হাতীৰ দাঁতসহ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক

ৰঙিয়া, 18 ডিচেম্বৰ: ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা ৷ ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি শুকুৰবাৰে নিশা হাতীৰ দাঁতসহ(Tusk) আটক কৰে তিনি সৰবৰাহকাৰীক(Tusk Smuggler arrested) ৷ তিনি সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুটা হাতীৰ দাঁত(Tusk seized in Rangia) ৷ ধৃত সৰবৰাহকাৰী কেইটা ক্ৰমে চাংসাৰিৰ কিশোৰ বড়ো, কমলপুৰৰ ধ্ৰুৱ ডেকা আৰু চিৰঞ্জিৎ বেজবৰুৱা ৷ দুটা হাতীৰ দাঁতৰ লগতে আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা জব্দ কৰিছে AS 25U 6318 আৰু AS 25T 6313 নম্বৰৰ দুখন মটৰ চাইকেল ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুটা ম’বাইল ফোন ৷

আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি সৰবৰাহকাৰী কেইটাই এজন ব্যক্তিৰ পৰা 80হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰিছিল হাতীৰ দাঁত দুটা ৷ ক্ৰয় কৰা হাতীৰ দাঁত দুটা 2লাখ টকাত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সৰবৰাহকাৰীত্ৰয়ে ৷

হাতীৰ দাঁত দুটা বিক্ৰীৰ লক্ষ্যৰে শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 8.30মান বজাত তিনি সৰবৰাহকাৰী উপস্থিত হৈছিল গৈ ৰঙিয়াৰ নুৰুদ্দিন পথৰ বাজাৰ ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত ৷ কিন্তু সেই স্থানত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি আছিল আৰক্ষী ৷ ততালিকে আৰক্ষীৰ দলে দুটা হাতীৰ দাঁতসহ আটক কৰে তিনি সৰবৰাহকাৰীক(Smuggler nabbed with tusks) ৷ সম্প্ৰতি ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে(Rangia Police) সমগ্ৰ বিষয়টো ৰঙিয়া বন বিভাগক(Rangia Forest Department) চমজাই দিছে যদিও অধিক তথ্যৰ বাবে তিনিওকে ৰঙিয়া থানাত অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা ৷

উল্লেখ্য যে, সম্প্ৰতি কলা সামগ্ৰী তথা অবৈধ সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ হাবলৈ পৰিণত হৈছে ৰঙিয়া ৰে’ল ষ্টেচন(Rangia Train Station) ৷ ৰঙিয়া আৰক্ষী তথা ৰে’ল আৰক্ষীয়ে সঘনাই ৰে’লৰ পৰা অবৈধ সামগ্ৰী জব্দ কৰাৰ লগতে উৎখাত কৰি আহিছে অপৰাধী চক্ৰ ৷ আনহাতে ৰাজ্যত গঢ়ি উঠিছে হাতীৰ দাঁতৰ এখন বৃহৎ বজাৰ ৷ সমান্তৰালভাৱে চিৰাং, ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত-ভূটান(Indo-Bhutan Border) সীমান্তৰে ব্যাপক হাৰত বহিঃৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ হৈ আহিছে হাতীৰ দাঁত ৷

