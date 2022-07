ৰঙিয়া, ২২ জুলাই : ৰাজ্যবাসীয়ে সন্মুখীন হোৱা দ্বিতীয়টো প্ৰলয়ংকৰী (Assam Flood hits badly in public life) বানৰ পিছত বান পৰিস্থিতি প্ৰায় উন্নত হৈছে । যাৰ ফলত আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বানাক্ৰান্তসকল নিজ নিজ ঘৰলৈ উভতিছে । কিন্তু ৰঙিয়াৰ এটা পৰিয়াল এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা আপোন ঘলৈ উভতিব পৰা নাই (Rangia Flood effected family yet to return home) । অশ্ৰয় শিবিৰত থকা ওচৰ-পাজৰৰ কেইঘৰমান মানুহ নিজৰ ঘৰলৈ উভতিছে যদিও অতুল দাস এতিয়াও উভতি যাব পৰা নাই নিজ ঘৰলৈ ।

বানৰ বোকাই পুতিলে অতুল দাসৰ ঘৰ-বাৰী

ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত মথাউৰি ছিগি জলপ্ৰলয়ৰ সৃষ্টি হোৱা এমাহৰ অধিক সময় হ'ল । হঠাতে অহা বানত ঘৰ-দুৱাৰ উটি গৈ সৰ্বস্বান্ত হোৱা বহু লোকে আহি মথাউৰিৰ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলগা হয় । তাৰে মাজৰ এটা পৰিয়াল হৈছে বগৰীবাৰীৰ অতুল দাসৰ পৰিয়াল । কিন্তু ইতিমধ্যে পানী শুকাই যোৱাৰ পিছত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা কেইঘৰমান লোক নিজৰ ঘৰলৈ উভতিছে যদিও অতুল দাস উভতিব পৰা নাই নিজ ঘৰলৈ । কিয়নো বানৰ বোকা-পলসে পুতি পেলাইছে অতুল দাসৰ ঘৰ-বাৰী (flood mud effected Atul Das house) ।

অতুল দাসৰ ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও দুই ফুট ডাঠকৈ বোকা । আনহাতে, চোতালতো একাঁঠু পৰ্যন্ত বোকা । যাৰ ফলত ঘলৈ উভতিব পৰা নাই এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো । কিয়নো অতুল দাসৰ ঘৰে-বাহিৰে খোজ পেলাব পৰা অৱস্থাও নাই । তাৰ মাজতে বালি-বোকাই পুতি পেলোৱা ঘৰ-চোতাল কেনেদৰে চাফা কৰি পুনৰ আপোন ঘৰখনলৈ উভতি যাব, সেয়া চিন্তা কৰি পাৰ নোপোৱা হৈছে অতুল দাস আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালটোৱে । কৰ্মসূত্ৰে পুত্ৰ বাহিৰত থাকে যদিও নিজৰ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃ আৰু পত্নীৰ লগত এতিয়া এটা তম্বুৰ তলতেই দিন অতিবাহিত কৰিছে অতুল দাসৰ পৰিয়ালটোৱে ।

অসহনীয় গৰমত কোনোমতে এটা তম্বুৰ ভিতৰত থকা চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটোৱে বতাহ-বৰষুণ আহিলে শংকাৰ মাজেৰে সময় অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হয় । কাৰণ ইতিমধ্যে ধুমুহা বৰষুণত দুবাৰকৈ পৰিয়ালটোৰ আশ্ৰয় গৃহটোৰ ট্ৰিপাল ফালি গৈছে । অতুল দাসৰ দৰে এনে বহু পৰিয়ালৰ এয়া বান পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ দুৰ্বিষহ অভিজ্ঞতা । এতিয়াও অতুল দাসৰ দৰে এনে বহু পৰিয়াল আছে যিয়ে আজিও আশ্ৰয় শিবিৰতেই যথেষ্ট কষ্ট আৰু শংকাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । নিজৰ মৰমৰ ঘৰখনলৈ কেতিয়ানো উভতি যাব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নোহোৱা এনে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালবোৰে এতিয়া চৰকাৰী সাহায্যলৈ আশাৰে বাট চাই আছে ।

