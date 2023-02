হত্যাকাৰীক শাস্তিৰ দাবীত হাজো থানাত প্ৰতিবাদ

হাজো, ১ ফেব্ৰুৱাৰী : এগৰাকী শিক্ষকক হত্যাক লৈ বুধবাৰে উত্তাল হৈ পৰে হাজো (Protest for hajo youth murder) । হাজো আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত শিক্ষকগৰাকীৰ হত্যাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে (Hajo teacher muredr case) । CRCC হেকিমুল হুছেইনৰ হত্যাকাৰীক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় (protest at hajo police station) । উল্লেখ্য, মঙলবাৰে হাজোত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হয় তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ (body recovered at Hajo) ।

হাজোৰ শক্তিবাৰীত এখন দুচকীয়া বাহনৰ সৈতে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । মৃতদেহটো হাজোৰ বৰ্ণি গাঁৱৰ CRCC কৰ্মী হেকিমুল হুছেইন বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । আনহাতে, হেকিমুলক হত্যা কৰি এনদৰে পেলাই থৈ যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে পৰিয়াল তথা স্থানীয় লোকে । উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে হাজোৰ নয়নপুৰ-বৰছলি সংযোগী মথাউৰিটোৰ দাঁতিত CRCC হেকিমুল হুছেইনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল । হেকিমুলৰ AS-25-S-5977 নম্বৰৰ এনফিল্ড বাহনখনৰ কাষতে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাত হাজোৰ শক্তিবাৰীত তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে ।

তাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত হাজো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । ইফালে বুধবাৰে পুৱতিনিশা হাজো আৰক্ষীয়ে হেকিমুলৰ হত্যাৰ অভিযোগত চাৰিজনকৈ অভিযুক্তক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (4 detained in case of hajo youth murder) । আটকাধীন অভিযুক্তকেইজন হৈছে ক্ৰমে হাজোৰ পানীপাৰাৰ মদন দাস, মাজৰ চুপাৰ বিক্ৰম দাস, সাতদলাৰ বিজয় দাস আৰু বৰচাপৰিৰ নিৰ্মল দাস । আটাইকে আটক কৰি হাজো আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই থকাৰ মাজতে বুধবাৰে হেকিমুলৰ পৰিয়াল আৰু স্থানীয় লোকে হতাকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ প্ৰদানৰ দাবীত হাজো আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

এই প্ৰতিবাদৰ ফলত স্তদ্ধ হৈ পৰে হাজো-নলবাৰী-গুৱাহাটী পথৰ যাতায়াত । হেকিমুলৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মন্তব্য অনুসৰি, হেকিমুলে যোৱা ৩০ জানুৱাৰী তাৰিখে ঘৰুৱা কামত নিজগৃহৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছিল । তাৰ পিছৰে পৰা হেকিমুলৰ মোবাইল ফোনৰ এবাৰ চুইচ্-অফ, এবাৰ চুইচ্ অন পাইছিল পৰিয়ালে । নিশাৰ ভাগলৈও হেকিমুলে যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ নিজগৃহ পোৱা নাছিল, তাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত এক হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ।

হেকিমুলৰ সৈতে কোনো ধৰনৰ যোগাযোগ স্থাপন নোহোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ-খোচাৰ কৰাত মঙলবাৰে শক্তিবাৰীত হেকিমুলৰ বাইকসহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । তাৰ পিছত বুধবাৰে হাজো আৰক্ষীয়ে চাৰি অভিযুক্তক আটক কৰাত হেকিমুলৰ পৰিয়ালে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী জনায় ।

