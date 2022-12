ৰঙিয়া, ১৪ডিচেম্বৰ:ৰাজ্য চৰকাৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসা নিৰ্মাণ কৰি স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নতিৰ যিদৰে জয়গান গাই আহিছে তাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ একাংশ চিকিৎসালয়ৰ শোচনীয় অৱস্থাই স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ এখন বিপৰীত ছবিহে প্ৰতিফলিত কৰিছে । কিয়নো ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে আছে একোখনকৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় ৷ কিন্তু এই অসামৰিক চিকিৎসালয়সমূহৰ অধিকাংশতেই নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসা সেৱা, চিকিৎসক কিম্বা নাৰ্ছ । ইয়াৰ কু-ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হয় সাধাৰণ জনতাই ৷ সু চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ অভাৱতে ৰাজ্যত বিভিন্ন সময়ত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৷ এনে ঘটনাৰ বহু উদাহৰণ প্ৰায়েই দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ তেনে এখন চিকিৎসালয় হৈছে ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয় ।

ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক-নাৰ্ছ (Pathetic condition of Rangia civil Hospital)। ১০০ খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন চলিছে ৪৭ খন বিচনাৰে । এই চিকিৎসালয়খনত অধিক ৰোগী থাকিলে তৎকালীন চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা ৰোগীকো চিকিৎসা অবিহনেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।

উল্লেখ্য় যে ২০০২ চনত ৰঙিয়া সামুহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰখনক উন্নিত কৰি ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ল (Lack of doctors in Rangia Sub Divisional Civil Hospital)। কিন্তু সুদীৰ্ঘ ২০ বছৰে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত উন্নিত নহ'ল ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খনৰ । চিকিৎসালয়খনত নাই আল্ট্ৰাচনোগ্ৰাফী, ইচিজি আদিকে ধৰি কেইবাটাও যন্ত্ৰ-পাতি (No ultrasonography in Rangia Civil Hospital )। যাৰ বাবে দৰিদ্ৰ ৰোগীসকলে টকা ভৰি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । চিকিৎসালয়খনত ৩০ গৰাকী চিকিৎসকৰ বিপৰীতে আছে মাত্ৰ ১৩ গৰাকী চিকিৎসক আৰু ২৫ গৰাকী নাৰ্ছ থাকিব লাগে যদিও ৯ গৰাকী নাৰ্ছৰে চলিছে চিকিৎসালয়খন ।

ইফালে,ৱাৰ্ড বয় ২০ জনৰ ঠাইত ৬ জনেৰে কোনোমতে কাম চলাইছে (Demand for recruitment of Doctors in Rangia)। ড্ৰেচাৰ পাঁচজন থাকিব লাগে যদিও এজনো নিযুক্তি দিয়া নাই । আনহাতে,চিকিৎসালয়খনত নাই এগৰাকীও ৰেডিঅ'ল'জিষ্ট । পাঁচ গৰাকী ফাৰ্মাছিষ্টৰ ঠাইতে তিনিগৰাকীৰে চলিছে ফাৰ্মাচী । যাৰবাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতি থাকিব লাগে ৰোগীসকল । ৰঙিয়াৰ সচেতন লোকসকলৰ লগতে ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত উন্নিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।

