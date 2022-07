গুৱাহাটী , ২ জুলাই : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ভিতৰত এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে যান-জঁট (Traffic problem of Guwahati) । মহানগৰীৰ পথসমূহৰ বহন ক্ষমতাৰ বিপৰীতে তুলনামূলকভাৱে বেছি যান-বাহন চলা, য'তে-ত'তে গাড়ী পাৰ্কিং, বাছ আস্থানৰ বিপৰীতে যিকোনো স্থানতে চিটিবাছকে ধৰি অন্যান্য যাত্ৰীবাহী গাড়ীসমূহ ৰখোৱা, যিকোনো স্থানতে গাড়ীসমূহ ৰখাই থোৱা আদি বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে মহানগৰীত নিতৌ বৃদ্ধি পাই আহিছে যান-জঁটৰ সমস্যা ।

পাণবজাৰত নতুন পাৰ্কিং স্থান মুকলি অনুষ্ঠান

বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত পৰ্যাপ্ত আৰু বিজ্ঞানসন্মত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নথকাটো আন এক ভয়ানক সমস্যা (Absence of Adequate and Scientific car parking in Guwahati)। যাৰ বাবে মহানগৰীৰ নাগৰিকসকলে ৰাস্তাৰ দাঁতিত বা অন্যান্য ব্যস্ততাপূৰ্ণ স্থানবোৰত গাড়ী ৰখাবলগীয়া হয় । ফলত সৃষ্টি হয় যান-জঁটৰ। মহানগৰীৰ উল্লেখ্যযোগ্য স্থানবোৰত পৰ্যাপ্ত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা নথকাটো মন কৰিবলগীয়া । বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দল-সংগঠনে চৰকাৰৰ ওচৰত মহানগৰৰ পাৰ্কিঙৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ।

কিন্তু শেহতীয়াভেৱ এপাচি শাকত এটা জালুকৰ লেখীয়া হ'লেও দুটামান পাৰ্কিং স্থানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকাৰী (Guwahati Metro Development Authority) তথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে (Guwahati Municipal Corporation) । তেনে এটা পাৰ্কিং স্থানেই শনিবাৰে মুকলি কৰা হয় গুৱাহাটীত । মহানগৰীত মুকলি হ'ল নতুন গাড়ী পাৰ্কিং স্থান (New Parking place at Panbazar Guwahati) । মহানগৰীৰ পাণবজাৰত শনিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় উক্ত গাড়ী পাৰ্কিং স্থান ।

96.80 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে উক্ত পাৰ্কিং স্থানটো । য'ত 120 খন গাড়ী পাৰ্কিং কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে । অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ (Assam State Textbook Writing and Publications Corporation) ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হয় উক্ত নতুন পাৰ্কিং । আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই পাৰ্কিং স্থান মুকলি কৰে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে (Guwahati Development Minister Ashok Singhal) । পাৰ্কিং স্থান মুকলি কৰি তেওঁ কয় যে মহানগৰীৰ বহু স্থানত গাড়ী পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কিন্তু ৰাইজে পাৰ্কিং স্থানবোৰত গাড়ী পাৰ্কিং নকৰি পথৰ কাষতে পাৰ্কিং কৰে । এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজ সজাগ নহ'লে সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

আজিৰ এই পাণবজাৰ গাড়ী পাৰ্কিং স্থান মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা, উপাধ্যক্ষ মুকুতা ডেকা, মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

