ৰঙিয়া, ৫অক্টোবৰ: মহানৱমীৰ নিশা ৰঙিয়াত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে (MP Bhubaneswar Kalita comment on Congress) । ইয়াৰ মাজতেই তেওঁ কংগ্ৰেছ দলক সবল কৰাৰ বাবে কেইবাটাও টিপছ্ আগবঢ়ালে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে কোনেও নিবিচাৰে কংগ্ৰেছ দল দুৰ্বল হৈ যাওঁক । কংগ্ৰেছে যদি শক্তিশালী হ'ব লাগে নিজেই শক্তিশালী হ'ব লাগিব । কংগ্ৰেছ যদি এই দুৰ্বলতাৰ পৰা ওলাই আহিব লাগে তেওঁলোক অধিক সক্ৰিয় হ’ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ।

সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই পুনৰ প্ৰশ্ন কৰে যে কংগ্ৰেছ দলে নেতাসকলক তথা কৰ্মীসকলক কিয় ধৰি ৰাখিব পৰা নাই । তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে কংগ্ৰেছ দলৰ এতিয়া কোনো কাৰ্যসূচী নাই । আৰু সেই কাৰ্যসূচী নোহোৱা মূলতেই দলৰ নেতৃত্ব, সভাপতি, সাংসদ, বিধায়ক জগৰীয়া বুলি তেওঁ কয় । গতিকে ইয়াক বিশেষ ব্যৱস্থা আছে বুলি সাংসদ কলিতাই মন্তব্য় কৰে ।

কংগ্ৰেছৰ কোনো কাৰ্যসূচী নাই বুলি কটাক্ষ সাংসদৰ

যি ব্যৱস্থাৰ যোগেৰে এইসমূহ নিৰূপণ কৰা হয় তাৰদ্বাৰা সমাধান কৰিব পাৰে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীয়ে । লগতে কলিতাই ৰাজ্যিক বিজেপিৰ দুটা পন্থী (Bhubaneswar Kalita says no clash in BJP) থকা বুলি চৰ্চা চলি থকা সন্দৰ্ভত কয় যে বিজেপি দলত কোনো পন্থী নাই । এই দল এক দল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সেৱাই সংগঠনত বিশ্বাস কৰে ।

