ৰঙিয়া, ২৬ জুলাই: ৰাজ্যত বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও কোনো কোনো স্থানত গৰাখহনীয়াই পুনৰ ভাবুকি কঢ়িয়াইছে (Flood affects Assam)। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়াত বৰলীয়া নৈৰ খহনীয়াই বহু অঞ্চলত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে (Erosion of Baralia river in Rangia)। ৰঙিয়াৰ পূৱ তুলসীবাৰীৰ মৰাজান গাঁৱত এই খহনীয়াই চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাইজক (Marajan village in existential crisis)। ইতিমধ্যে খহনীয়াত অঞ্চলটোৰ ৭৫ টা পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ নদীত জাহ গৈছে ।

বছৰ বছৰ ধৰি হৈ থকা খহনীয়াত গাঁওখনৰ ইতিমধ্যে কেইবা হাজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি নৈখনত বিলীন হৈ গৈছে । প্ৰায় ডেৰ মাহ পূৰ্বে হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পাছত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৭০ টা পৰিয়াল সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি গৈ অন‍্য ঠাইত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে । প্ৰতি বছৰে অলপ অলপকৈ গাঁওখনৰ ভূমি নৈখনত জাহ গৈছে । যোৱাটো বানত নৈখন প্ৰায় ২৫০ ফুটৰ পৰা ৩০০ ফুট পৰ্যন্ত গাওঁখনৰ দিশে আগুৱাই গতি কৰাত অঞ্চলটোৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

Erosion in Rangia : অস্তিত্বৰ সংকটত ৰঙিয়াৰ মৰাজান গাঁও

নৈখনে গতিপথ সলনি কৰাৰ বাবে গাওঁখনৰ একমাত্ৰ শিক্ষানুষ্ঠান তুলসীবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ো নৈত জাহ যাবলৈ মাত্ৰ ১০ ফুটহে বাকী আছে । যদি খহনীয়া অব‍্যাহত থাকে তেন্তে কিছুদিন পিছতেই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ১০০ টা পৰিয়ালৰ ঘৰ-মাটিৰ লগতে বিদ‍্যালয়খনো নদীত জাহ যোৱাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে ।

এনে ভয়ংকৰ খনহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ ফলত আতংকৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ২০০ ঘৰ পৰিয়ালে । অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়ালৈকে স্থানীয় বিধায়ক তথা চৰকাৰী বিষয়াৰ লগতে জলসম্পদ বিভাগকো বিষয়টো সন্দৰ্ভত আবেদন জনাইছে । ইমানৰ পিছতো জলসম্পদ বিভাগে কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই ।

ৰাইজে বহুবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন-নিবেদন কৰাৰ পিছতো গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে । সেয়েহে ভুক্তভোগী গাঁওবাসীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । শীঘ্ৰে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

