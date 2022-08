ৰঙিয়া,৩০ আগষ্ট : কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰঙিয়াৰ বালিসত্ৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । লম্পট প্ৰেমিকৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ বলি এগৰাকী কিশোৰী (Minor cheated in Rangia)। ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়াল কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ । জানিব পৰা মতে প্ৰথমে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ তাৰ পাছতে প্ৰৱঞ্চনাৰে কিশোৰীৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি যুৱকজনে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিলে কিশোৰীগৰাকীৰ অশ্লীল ফটো (Secret picture of teenager goes viral)। বাইহাটা চাৰিআলিৰ মালিবাড়ীৰ যুৱক কৃষ্ণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ।

ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় ৪ মাহ পূৰ্বে তেওঁৰ ফোনেৰে যুৱকজনৰ সৈতে কিশোৰীগৰাকীৰ বান্ধৱীয়ে কথা পাতিছিল । তেনেদৰেই তেওঁলোকৰ মাজত পৰিচয় হৈছিল । প্ৰথমে বন্ধুত্ব আৰু পাছত প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল যুৱকজনে । আনকি এদিন কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ বুজি লম্পট যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ আহিছিল ।

লম্পট যুৱকে ভাইৰেল কৰিলে কিশোৰীৰ অশ্লীল ফটো

কিশোৰীগৰাকীক প্ৰৱঞ্চনাৰে উত্তেজনামূলক চকলেট খুৱাইছিল যুৱকজনে আৰু শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে । লগতে যুৱকজনে ম'বাইলত সকলো দৃশ্য বন্দী কৰি ৰাখে । কিশোৰীগৰাকী নিৰুপায় হৈ মুখ বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হয় । তাৰ পাছতো মাজে সময়ে লম্পট যুৱকজনে পুনৰ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । আনকি গুৱাহাটীলৈ গৈ হোটেলত নিশা থকাৰ বাবেও যুৱকজনে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীক ।

কিন্তু কিশোৰীগৰাকী অমান্তি হোৱাত যুৱকজনৰ সৈতে থকা সকলো অশ্লীল ফটো, ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিয়ে যুৱকজনে । ইয়াৰ পাছতে দেওবাৰে কঞাঁ থানাত ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকে ন্যায় বিচাৰি কৃষ্ণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে (Fir filed by rape victims)। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰটো ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

