ৰঙিয়া, ১৩ এপ্ৰিল : ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে (Assam police raid against drugs) । তাৰ মাজতে বহু স্থানত আকৌ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে । এইবাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কামৰূপ(গ্ৰাম্য) জিলাৰ ৰঙিয়াত চলিল অভিযান ।

অভিযানৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ ডিমুত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ (Huge amount of drugs seized in Rangia) । ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীকো কৰায়ত্ত কৰে আৰক্ষীয়ে । ৰঙিয়াৰ পৰা হাজোলৈ সৰবৰাহ কৰি থকাৰ মূহুৰ্তত হাতে-লোটে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰে হাজোৰ ৰাতুল আলী নামৰ ব্যক্তিজনক (Drugs peddler arrested in Rangia) ।

ডিমুত ড্ৰাগছসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ

উল্লেখ্য যে, ডোবক আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে এক গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত ডিমু চ’কত কৰায়ত্ত কৰে ৰাতুল আলীক । ৰাতুলে এখন স্কুটীৰে লক্ষাধিক টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ প্ৰায় ৭০ টা কণ্টেইনাৰ লৈ গৈ আছিল । ডিমু চ’কত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা আৰক্ষীয়ে ৰাতুলক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

আলীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আটকাধীন সৰবৰাহকাৰীটোৱে স্বীকাৰ কৰা অনুসৰি, হাজোৰ বগা আলীৰ পৰা ৰঙিয়াৰ হাইৱে চ’কত তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল প্ৰায় ১২ গ্ৰাম ওজনৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ । অভিযুক্তক অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ডোবক আৰক্ষীয়ে ।

