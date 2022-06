গুৱাহাটী, ২৭ জুন : বিগত কেইটামান বছৰত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীসকলৰ ফলাফল তুলনামূলকভাৱে ভাল দেখা গৈছে (Metric and Higher secondary result) । এইবাৰো দেখা গ'ল উক্ত ধাৰা । সোমবাৰে ঘোষণা হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ ফলাফলৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে (girls student better result than boys) ।

তিনিওটা শাখাতে ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীসকলৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বেছি । কলা শাখাত মুঠ ৫৫,৮১৯ ছাত্ৰৰ বিপৰীতে ৭১,৩৮৮ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৪৫,৪৬১ গৰাকী ছাত্ৰ আৰু ৬০,৮১৮ গৰাকী ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে । কলা শাখাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৪৪ৰ (Boys student passing rate in HS Arts 2022 81.44) বিপৰীতে ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৫.১৯ শতাংশ (Girls student passing rate in HS Arts 2022 85.19) ।

আনহাতে, বাণিজ্য শাখাত মুঠ ৮,২২৭ গৰাকী ছাত্ৰৰ বিপৰীতে ৩,৩৩১ ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ৬,৯৬৫ ছাত্ৰ আৰু ২,৯৯১ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে । বাণিজ্য শাখাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৪.৬৬ শতাংশ আৰু ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৯.৭৯ শতাংশ (Girls student passing rate in HS commerce 2022 89.79) । ইপিনে বিজ্ঞান শাখাত ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৩.২০ শতাংশৰ (Girls student passing rate in HS science 2022 93.20) বিপৰীতে ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৯০.৬৫ ।

২০২২ বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষত বিজ্ঞান শাখাত ১৩,৮৮৮ জন ছাত্ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ১২,৫৮৯ জন ছাত্ৰ উত্তীৰ্ণ হয় । আনহাতে, ৮,৬৯৫ গৰাকী ছাত্ৰী বিজ্ঞান শাখাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । তাৰে ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৮,১০৪ গৰাকী ।

উল্লেখ্য, এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত শীৰ্ষ দহটা স্থান দখল কৰে ২১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । তাৰে ভিতৰত শীৰ্ষ তিনিটা স্থান ছাত্ৰীয়ে দখল কৰাৰ লগতে কলা শাখাত ১৫ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে (15 girls student ranked in HS final Arts) স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

