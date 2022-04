ৰঙিয়া, 1 এপ্ৰিল : নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী আৰু ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে (Price hike in Assam) লাওলোৱা কৰা ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত আন এক ৰাম টাঙোন সোধাইছে । কিয়নো এইবাৰ বৃদ্ধি পাইছে টোল কৰ (Toll increase in Assam) । ১ এপ্ৰিল অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হ’ল এই নতুন নিৰিখ (New rate of toll tax in Assam)।

বৃদ্ধি হ’ল টোল কৰৰ পৰিমাণ

শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰধিকৰণে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি পূৰ্বৰ তুলনাত ১৫% অধিক কৰ দিব লাগিব টোল প্লাজাসমূহত । যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে গুৱাহাটী ৰঙিয়া দৰংগা পৰিবহণ সন্থাই । ইফালে গাড়ীৰ ভাড়া বঢ়ালে চৰকাৰে লগাই ফাইন । আনফালে পেট্ৰ’ল ডিজেলৰ জুই চাই দাম তাৰে ওপৰতে আকৌ ১৫% অধিক টোল কৰ (Increase in toll tax after price hike of petrol diesel) দিয়া বিষয়টোক লৈ যথেষ্ঠ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে সংগঠনটোৰ বিষয় ববীয়াসকল ৷

চৰকাৰে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাড়া বৰ্তমানে কোনো কাৰণেই গ্ৰহণ যোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য কৰে গুৱাহাটী ৰঙিয়া দৰংগা পৰিবহণ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলে ।

টোল কৰৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী ৰঙিয়া দৰংগা পৰিবহণ সন্থাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

আনফালে এখন বাছৰ ব্যৱসায়ৰ উপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহু কেইটা পৰিয়াল ৷ মাত্ৰাধিক টোল কৰ দিবলগীয়া হ’লে খাটি খোৱা লোকসকলৰ জীৱনটো গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ যাক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সন্থাটোৰ কৰ্মী সকলে ।

ইফালে কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে টোল গেটসমূহ আঁতৰোৱাৰ কথা কৈছিল ৷ কিন্তু বৰ্তমান টোল গেটসমূহ আঁতৰোৱাৰ বিপৰীতে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবিহে প্ৰতিফলিত হৈছে ৷ সেয়ে শীঘ্ৰে এনেধৰণৰ হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ পৰা চৰকাৰক বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাই সন্থাটোৰ কৰ্মীসকলে ৷

