গুৱাহাটী, ২৭ জুন : সোমবাৰে ঘোষণা হয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ ফলাফল (Assam Higher Secondary result 2022) । ঘোষিত ফলাফলত কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৩.৪৮ শতাংশ (percentage of Arts stream 83.48), বিজ্ঞান শাখাত ৯২.১৯ শতাংশ (Science stream percentage 92.19) আৰু বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৮৭.২৭ শতাংশ (Commerce stream percentage 87.27) । আনহাতে, এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত মুঠ ১,৫৬,১০৭ গৰাকী, বাণিজ্য শাখাত ১৫,১৯৯ গৰাকী আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৩৩,৫৩৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।

জিলা হিচাবৰ ফলাফলত বিজ্ঞান শাখাত বাক্সা জিলা (Baksa District highest pass percentage in Science stream), বাণিজ্য শাখাত মাজুলী জিলা আৰু কলা শাখাত ধেমাজি জিলাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক (Dhemaji pass percentage highest in Arts stream) । সাধাৰণতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল বুলিলে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে গুৱাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ওপৰত (Higher Secondary schools of Guwahati city) । কিন্তু এইবাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত গুৱাহাটীৰ প্ৰদৰ্শন সন্তোষজনক নহ'ল (result of HS examination in Guwahati not satisfactory) ।

আজি ঘোষণা হোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলত গুৱাহাটীৰ মান ৰাখিলে মাত্ৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে (3 students get rank in HS examination 2022) । ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলা শাখাত অভিনন্দা হাজৰিকাই অষ্টম স্থান দখল (Abhinanda Hazarika 8th rank in Arts) কৰাৰ লগতে বেদান্ত শৰ্মাই বিজ্ঞান শাখাত দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Bedanta Sarma 10th rank in Science) । একেদৰে বাণিজ্য শাখাত কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰ দীপক লোধাই ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Dipak Lodha from KC Das 6th rank in commerce) ।

ৰাজ্যৰ ভিতৰতে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সা-সুবিধা থকা বৃহত্তৰ গুৱাহাটী তথা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ (Kamrup Metro Higher Secondary examination result 2022) উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল কিন্তু সেই অনুপাতে সন্তোষজনক নহয় । কলা , বিজ্ঞান, বাণিজ্য তিনিটাকৈ শাখাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে স্থানপ্রাপ্ত ৫৩ গৰাকীৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ মাত্র ৩গৰাকী শিক্ষার্থী । জিলা ভিত্তিক প্ৰদৰ্শনৰ পৰিসংখ্যালৈ চালে দেখা যায় যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সামগ্রিক উত্তীর্ণৰ হাৰ কলা শাখাত ৮১.৫২ শতাংশ, বিজ্ঞান শাখাত ৯২.৬২ শতাংশ আৰু বাণিজ্য শাখাত ৮৯.৩১ শতাংশ । জিলাখনৰ পৰা তিনিওটা শাখাতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ ১০,৩২৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ।

কলা শাখাত ৫,৭২৫, বাণিজ্যত ২,৮৫২ আৰু বিজ্ঞান শাখাত ১,৭৪৮ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ইয়াৰে ভিতৰত মুঠ ৮,৮৩৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হয় । কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফলাফলক সন্দৰ্ভত ভাৰপ্ৰাপ্ত পঞ্জীয়ক মহাদেৱ পাটগিৰিয়ে কয় (Cotton University Registrar in-charge Mahadev Patgiri), "আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্থানলাভত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে । তেওঁলোকে সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা যেনে JEE, NEET আদি পৰীক্ষাত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে । সেইক্ষেত্ৰত সফলতাৰ শতকৰা হাৰ বেছি ।"

উল্লেখ্য, এইবাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলা শাখাত অভিনন্দা হাজৰিকাই অষ্টম স্থান দখল কৰাৰ লগতে বেদান্ত শৰ্মাই বিজ্ঞান শাখাত দশম স্থান লাভ কৰিছে । আনহাতে, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৯৭ শতাংশৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান শাখাত ৯৫ শতাংশ ।

লগতে পঢ়ক : ৰিজাল্টক লৈ সুখী শিক্ষামন্ত্ৰী: প্ৰদান কৰা হ’ব স্কুটী