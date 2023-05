মঠঘৰীয়াত মাটি বেদখলৰ অভিযোগ

গুৱাহাটী, ১৫মে: গুৱাহাটীৰ মাটিক তুলনা কৰা হয় হীৰাৰ সৈতে । সেয়ে ভিন্ন সময়ত গুৱাহাটীৰ মাটি বেদখলৰ বাবে একাংশ দালাল প্ৰকৃতিৰ লোকে এনে অপচেষ্টা চলাই অহা পৰিলক্ষিত হয় । এইবাৰ গুৱাহাটীৰ ২ নং মঠঘৰীয়াত মাটি বেদখলৰ তেনে এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Trying to land encroached in Mathgharia)। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গীতালি মহিলা সমিতিয়ে ।

বিগত ২৫ বছৰ ধৰি গীতালি সমিতিয়ে 2 নং মঠঘৰীয়াৰ 2 বিঘা ভূমিত কাৰ্যালয় স্থাপনেৰে ভিন্ন সামাজিক কাৰ্য চলাই আহিছে (Geetali Mahila Samiti against land encroachment)। গীতালি মহিলা সমিতিয়ে বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি অহা উক্ত ভূমি ডোখৰ এক দুষ্টচক্ৰই দখলৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । অভিযোগ অনুসৰি জনৈক তালুকদাৰ উপাধিৰ এজন মাটিৰ দালালে গীতালি মহিলা সমিতিৰ একাংশ অবৈধ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মিলি সেই মাটিডোখৰ নিজৰ নামত অবৈধভাৱে হস্তান্তৰ কৰাৰ যো-জা চলাইছে ।

স্থানীয় ৰাইজে কৰা অভিযোগ অনুসৰি উক্ত মাটিডোখৰ নিজৰ নামত হস্তান্তৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে জনৈক তালুকদাৰে কিছুদিন পূৰ্বে মহিলা সমিতিৰ বেংক একাউন্টত প্ৰায় ৪০ লাখ টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ৫ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ মাটিডোখৰ নিজৰ নামত কৰিবলৈ চক্ৰান্ত কৰে (Public meeting against land encroachment) । মহিলা সমিতিৰ অন্য সদস্য আৰু ৰাইজে কৰা অভিযোগ মতে, সমিতিৰ একাংশ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে মিলি কেইবা কোটিটকীয়া মাটি ডোখৰ ৪০ লাখ টকা প্ৰদান কৰি মাটিৰ মালিকীস্বত্ব লাভৰ চক্ৰান্ত কৰিছে । এই চক্রান্তৰ কথা জানিব পাৰি সোমবাৰে সমিতিৰ অন্য বিষয়ববীয়া-সদস্যৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত গীতালি মহিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভানেত্রী মোহিনী হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত সমিতিৰ কাৰ্যালয় প্ৰাংগনত অনুষ্ঠিত হয় এখন ৰাজহুৱা সভা ।

এই ৰাজহুৱা সভাত মহিলা সমিতিৰ স্বয়ম্ভূ বিষয়ববীয়া জনৈক ডেকা আৰু পাঠক আৰু মাটি দখল কৰিব বিচৰা তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে । ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানৰ ভূমি কোনো দালাল প্ৰকৃতিৰ লোকক দখল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সকীয়নি দি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ হুংকাৰ দিয়ে । উক্ত সভাতেই পুৰণি সমিতিখন অবৈধ ঘোষণা কৰি মোহিনী হাজৰিকাক সভানেত্ৰী, বন্দনা বৰ্মনক কাৰ্যকৰী সভানেত্ৰী আৰু লিপিকা ৰাজখোৱাক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাবে লৈ গঠন কৰা হয় গীতালি মহিলা সমিতিৰ নতুন সমিতিখন ।

এই সভাখনত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ প্ৰাক্তন উপ মেয়ৰ সোমেন্দ্ৰ ডেকা, অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ উপাধ্যক্ষ নবাৰুন মেধি, স্থানীয় পাৰিষদ গকুল গোস্বামী, সমাজকৰ্মী প্ৰফুল্ল ৰয়, দীপক দাস, দিগন্ত চৌধাৰীকে আদি কৰি মহিলা সমিতিৰ অৰ্ধ শতাধিক সদস্য তথা স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকে । উল্লেখ্য যে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্বেই এই সন্দৰ্ভত কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তক প্ৰদান কৰে এক স্মাৰক পত্ৰ ।

