বাইহাটা, ২১ জুন : নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত অপৰাধী বিচাৰি গৈ বলিয়া বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা (OC Samujjal Kakati lost his life in flood at kamupur) কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন । দ্বিগুণপাৰ অঞ্চলসহ নিকটৱৰ্তী স্থান সমুহত থকা শ্মশানসমূহ বানত বুৰ গৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ নিজাগাঁও শিংৰাস্থিত ৰাজহুৱা শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে মৃত কাকতিৰ ।

এক শোকাকুল পৰিবেশৰ মাজত সম্পন্ন কৰা হয় দক্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া । সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সন্ধিয়া তেওঁৰ বাসগৃহলৈ অনাত এক অসহনীয় শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় । অসংখ্য গুণমুগ্ধই পুষ্পমাল্য প্ৰদান কৰি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীলৈ ।

জানিব পৰা মতে, যোৱা ৩ জুনত কামপুৰ আৰক্ষী থানা(Kampur police station)ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল মৃত সমুজ্জ্বল কাকতিয়ে । দেওবাৰে নিশা কাকতিয়ে অন্য তিনিগৰাকী আৰক্ষী লগত লৈ আন্দোলনৰত 'অগ্নিপথ'ৰ আন্দোলনকাৰীক বিচাৰি নিশা প্ৰায় ১ বজাত মধুপুৰ নামৰ স্থানত চলাইছিল অভিযান । অভিযান কালত পানীৰ প্ৰচণ্ড সোঁতে তেওঁৰ সংগী ৰাজীৱ বৰদলৈ নামৰ কনিষ্টবলজনক উটুৱাই নিয়ে । কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈক উদ্ধাৰৰ বাবে পানীত জাঁপ দিছিল কাকতিয়ে(Police person died at Kampur) ।

পঞ্চভূতত বিলীন OC সমুজ্জ্বল কাকতি: পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল

নিশাই কনিষ্টবল ৰাজীৱ বৰদলৈৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে যদিও সোমবাৰেহে আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিৰ মৃতদেহ এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে । উক্ত খৱৰ পোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ ভাতৃ হীৰক কাকতিৰ লগত অন্য তিনিজন লোক কামপুৰলৈ যাত্ৰা কৰে । অৱসৰী সেনা জোৱান ধৈৰ্য্য কাকতি আৰু চাৰু কাকতিৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ সমুজ্জ্বল কাকতিয়ে বিগত ২০১৭ চনত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ।

সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এগৰাকী জনপ্ৰিয় যুৱক হিচাপে সুপৰিচিত সমুজ্জ্বল কাকতিয়ে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সামাজিক কাম-কাজ তথা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছিল । যথেষ্ট নম্ৰ স্বভাৱৰ যুৱকজনৰ অকাল তথা শোকাৱহ মৃত্যুৰ খৱৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে বান বিধ্বস্ত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ অজস্ৰ গুণমুগ্ধ লোক মৃতকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোকদগ্ধ পৰিয়ালবৰ্গক গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই মৃতকৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোকদগ্ধ পিতৃ-মাতৃক সাক্ষাত কৰি গভীৰ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত যথোচিত সহায়-সহযোগিতাৰ আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।

ইফালে সমগ্ৰ দ্বিগুণপাৰ অঞ্চলসহ নিকটৱৰ্তী স্থান সমুহত থকা শ্মশানস্থলী সমুহ বানত বুৰ গৈ থকাত বিধায়ক কলিতাই তেওঁৰ নিজগাঁও শিংৰাস্থিত ৰাজহুৱা শ্মশানত মৃতকৰ শেষকৃত সমাপন কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । আৰু বিধায়ক কলিতাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁৰ উপস্থিতিত প্ৰায় সাত কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ শিংৰাস্থিত ৰাজহুৱা শ্মশানত অত্যন্ত শোকাকুল পৰিবেশৰ মাজত অন্তোষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া সমুজ্জ্বল কাকতিৰ ।

লগতে পঢ়ক: বিদায় ! সমুজ্জ্বল আৰু ৰাজীৱক শেষ শ্ৰদ্ধা নগাঁও আৰক্ষীৰ