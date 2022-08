ৰঙিয়া, 8 আগষ্ট: দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত জপিয়াই পৰা ৰঙিয়াৰ প্ৰবীণ মুক্তি যুঁজাৰু কৃষ্ণকান্ত লহকৰে সোমবাৰে ৯৬ বছৰ বয়সত নিজা বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে (Freedom fighter Krishna Kanta Lahkar Passes away) ৷ কৃষ্ণকান্ত লহকৰ নিখিল ভাৰত মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনীৰ সভাপতি (President of all India freedom fighters association) ৷ অসম ৰাজ্যিক মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনীৰ সভাপতিৰ দায়িত্বতো আছিল কৃষ্ণ লহকৰ । সুদীৰ্ঘ এবছৰৰ পৰা শয‍্যাশায়ী হৈ আছিল প্ৰবীণ মুক্তি যুঁজাৰুগৰাকী ।

মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শ মানি বৃটিছৰ বিৰুদ্ধে সত‍্যাগ্ৰহ আন্দোলনত জপিয়াই পৰা মুক্তি যুঁজাৰু কৃষ্ণকান্ত লহকৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতেই বহু গুণমুগ্ধই তেওঁৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰে । বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে ৰঙিয়া পৌৰপতি, কেইবাগৰাকীও উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ লগতে বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তিয়ে শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । ৰঙিয়া প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়া মতে ৰাজ্যিক মৰ্যদাৰে অন্তিম বিদায় দিয়া হ'ব কৃষ্ণকান্ত লহকৰক ।

ৰঙিয়াৰ প্ৰবীণ মুক্তি যুঁজাৰু কৃষ্ণকান্ত লহকৰৰ ইহলীলা সম্বৰণ

উল্লেখ্য যে প্ৰবীণ মুক্তিযোদ্ধাগৰাকী অসুস্থ হৈ থকা সময়ত তেওঁৰ লগত তেওঁৰ অসুস্থ পত্নী আৰু পৰিয়ালটো আছিল । দেশক বৃটিছৰ ৰাজত্বৰ পৰা মুক্ত কৰাত অৰিহণা যোগোৱা মুক্তি যুঁজাৰুগৰাকীক প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছিল । দেশৰ স্বাধীনতাৰ বাবে বহু ত‍্যাগ কৰা কৃষ্ণ লহকৰে ২৩ ফেব্ৰুৱাৰী ১৯২৬ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । কিশোৰ কালতে বৃটিছৰ বিৰুদ্ধে জপিয়াই পৰি কাৰাবাস পৰ্যন্ত খাটিবলগীয়া হৈছিল মুক্তিযুজাৰুগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : School Girl death in Guwahati: মহানগৰীত ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু