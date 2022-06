গুৱাহাটী,১৫ জুনঃ ৰাজ্য়ত কংগ্ৰেছ দলক যেন দুৰ্ভাগ্য়ই লগ এৰা দিয়া নাই । ৰাজ্য়খনত অনুষ্ঠিত বিগত কেইবাটাও নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে শোচনীয় ভাবে পৰাজিত হোৱাৰ পাছত কেইবাজনো শীৰ্ষনেতাই দলৰ পৰা পদত্য়াগ কৰিছিল । ইয়াৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোত পুনৰ আন এক মোক্ষম আঘাত । কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত দলটো বিধ্বস্ত হোৱাৰ পাছত এইবাৰ কংগ্ৰেছ এৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰছিং ইংতিয়ে ( Former Minister Kharsingh Ingti Quits Congress ) কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয়ৰ পাছত পাহাৰীয়া জিলাখনৰ শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে দল ত্যাগ কৰিলে । এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্র প্ৰেৰণ কৰিছে ( Resignation letter sent to Pradesh Congress president Bhupen Bora) । কেৱল দল ত্য়াগেই নহয়,সমান্তৰাল ভাবে সকলো বিষয়বাবো এৰিলে খৰছিং ইংতিয়ে।

বুধবাৰে জিলাখনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তত্বাবধায়কৰ দায়িত্বত থকা জেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰে । আনকি দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদো ত্যাগ কৰিলে খৰছিং ইংতিয়ে ( Kharsingh Ingti Quit as a primary member of the party) । লক্ষণীয় বিষয় যে পাহাৰীয়া জিলা কাৰ্বি আংলং এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দখলত আছিল । শেহতীয়া কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । ইয়াৰ পাছতে দলৰ মজিয়াত এই লৈ চৰ্চা হৈছিল।

উল্লেখ্য় যে তদানীন্তন তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত পাহাৰীয়া জিলাখনৰ শক্তিশালী নেতা হিচাপে পৰিচিত খৰছিং ইংতি খনি আৰু খনিজাত সামগ্ৰী, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা আৰু পাহাৰ এলেকা দপ্তৰৰ মন্ত্রী আছিল । তেওঁ জিলাখনত কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰাত আগভাগ লৈছিল । এইগৰাকী জেষ্ঠ নেতাই দলত্যাগ কৰাটো কংগ্ৰেছৰ বাবে বৃহৎ ক্ষতি হিচাপে বিবেচিত হৈছে।

