ৰঙিয়া, 7 জানুৱাৰী : অসম হৈছে এখন কৃষি প্ৰধান দেশ ৷ সেয়ে ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ সুবিধাৰ্থে চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ কিন্তু ৰাজ্যৰ কৃষকে এই আঁচনি সমূহৰ পৰা প্ৰকৃতাৰ্থতে সুফল লাভ কৰিছে নে নাই বৰ্তমান সময়ত এয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৷ উল্লেখ্য যে, দুবছৰ পূৰ্বে সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি যোৱা ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীৰ কৃষি বীজ ফাৰ্মত কৃষকসকলে এইবেলি কৰিব পৰা নাই ৰবি শস্যৰ খেতি(Rabi crop cultivation could not be done) ৷ খেতি বাতিৰে নদন বদন হৈ থকা কৃষি বীজ ফাৰ্মখনত পানী অভাৱত এইবাৰ ভালদৰে খেতি কৰিব নোৱাৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল(Poor irrigation system in Rangia) ৷

ৰঙিয়াত কৃষকৰ হাহাকাৰ ৷ ধোঁৱচাঙত জলসিঞ্চন আচঁনি

ফাৰ্মখনত জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানীযোগান আঁচনিৰ ব্যৱস্থা থকা স্বত্বেও খেতি পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট । প্ৰায় ২৭ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই আঁচনিখন বৰ্তমান ধোঁৱচাঙত পৰিণত হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰায় এশ বিঘা মাটিৰ ফাৰ্মখনত সৰিয়হৰ খেতি কৰিছিল স্থানীয় যুৱক সকলে ৷ সঠিক সময়ত বীজ সিচাৰ পাছতো এতিয়া পানীৰ অভাৱত খেতি ডৰা প্ৰায় নষ্ট হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে(Mustard crop is destroyed) । পথাৰখনত জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগান ব্যৱস্থা থকা স্বত্বেও খেতি বাতিত পানীৰ অভাৱৰ বাবে চৌদিশে এতিয়া ধূলিময় পৰিবেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । পথাৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইত পানীৰ পাইপ লাইন ফাটি পানী নিগৰি ওলাই যোৱাৰ ফলত খেতি পথাৰত পানী যোগান সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই ৷ যাৰ ফলত খেতি সমূহ প্ৰায় বিনষ্ট হৈ পৰিছে ৷ অতি নিম্ন মানৰ পাইপ ব্যৱহাৰৰ ফলত এনেদৰে পাইপ সমূহ ফাটি পানী নিৰ্গত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপণ কৰে স্থানীয় কৃষকসকলে ৷

ইতিমধ্যে সেই স্থানৰ কৃষকসকলে আঁচনিখনৰ সমস্যাৰ বিষয়ে বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰি আহিছে যদিও বিভাগটোৰ তৰফৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপণ কৰিছে কৃষকসকলে ৷ অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ কৃষকসকলে খেতিত নিজেই পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হোৱাত এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল ৷ বৰ্তমান বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰেই এই সমস্যা সমাধানৰ দাবী উত্থাপণ কৰিছে কৃষকসকলে ৷

