ৰঙিয়া, 18 জানুৱাৰী : বান সাহাৰ্য প্ৰদানৰ নামত ৰঙিয়াত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ (Corruption in flood relief distribution in Rangia)৷ মুকলি আকাশৰ তলতে ভোগালীৰ উৰুকাৰ ভাত সাঁজ বনাই খোৱা একাংশ বঞ্চিত পৰিয়ালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে তেওলোকৰ মনৰ ক্ষোভ ৷ এইসকল লোকৰ অভিযোগ, ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীৰ ২১ টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে সাত মাহ পিছতো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল বান সাহাৰ্যৰ অনুদান ।

বানপীড়িত পৰিয়াল সমূহৰ বাবে চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণৰ ধন অনুমোদন দিয়ে যদিও কেৱল বিভাগীয় বিষয়াৰ হেমাহি আৰু গাফিলতিৰ বাবে ভেটি-মাটি উছন হৈ যোৱাৰ পাছতো প্ৰাপ্য সাহাৰ্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অঞ্চলটোৰ বহু দৰিদ্ৰ লোক(Families deprived of flood relief) । উল্লেখ্য যে 2022 বৰ্ষৰ 16 জুনত ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীত পুঠিমাৰী নৈৰ প্ৰলয়ংকৰী বানে মথাউৰি ছিগি এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল(Assam flood)।

প্ৰাপ্য অনুদান বিচাৰি বানাক্ৰান্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান

মথাউৰিৰ ভগা অংশৰ সন্মুখত থকা বহু কেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিমিষতে তচ-নচ কৰি পেলাইছিল বলিয়া বানে । পিছলৈ বগৰীবাৰীত উপস্থিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল (Assam CM announced financial relief to the flood victims)। ঘোষণা অনুসৰি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াললৈ আগবঢ়োৱা সাহায্যৰ ধন চৰকাৰে মুকলি কৰি দিলে যদিও একাংশ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ হেমাহি আৰু গাফিলতিৰ বাবে আজিলৈকে বঞ্চিত হৈ ৰ’ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু পৰিয়াল ৷

একেদৰে ৰঙিয়াৰ বগৰীবাৰীৰ ২১টা পৰিয়ালে আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে চৰকাৰী অনুদানৰ ধন । যাৰ বাবে বানত সৰ্বস্বান্ত এই সকল লোকৰ একাংশই আজিও মুকলি আকাশৰ তলতে দিন অতিবাহিত কৰি থাকিব লগা হৈছে । নিজৰ ঘৰখন বলীয়া বানত সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ পৰিল (Flood relief deprived families in Rangia) । মথাউৰিতে থকা এই পৰিয়ালকেইটাৰ ঘৰৰ নামত আছে কেৱল বালিৰ দম ।

ইয়াৰ পাছতো চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা কিয় গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলি সাহাৰ্য বঞ্চিত ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ বৃহৎ বৃহৎ ওজনৰ মাছেৰে ভোগালীৰ উৰুকা খাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে চৰকাৰী মন্ত্ৰী-আমোলাই ভোগালীৰ আনন্দ লোৱাৰ বিৰীতে এইসকল লোকে সাহায্য শিবিৰত খালী পেটে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে ৷ এইদৰে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে অঞ্চলটোৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে ৷

বিষয়টো সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ কামণনা কৰিছে বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল কেইটাই ৷

