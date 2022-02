বাইহাটা, 14 ফেব্ৰুৱাৰী : কামৰূপৰ চাংসাৰিত আটক ৱেব পৰ্টেলৰ স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক । পিতৃহীন আৰু অতিকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে দীৰ্ঘদিনে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি অহাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ এইজন স্বয়ম্ভূ সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে (Physical relationship with her showing the lure of marriage) । স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক জনে পিছত গোপনে আন এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ লগত ক’ৰ্ট মেৰেজ কৰি সংসাৰ পাতিবলৈ মন মেলিছিল । বলেন দাস নামৰস্বয়ম্ভূ সাংবাদিকজনে চাংসাৰি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হবলগীয়া হয় ।

আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাবলৈ চেষ্টা কৰা আটকধীন বলেন দাসে নিজকে ৰাজ্যৰ এটা নিউজ প'ৰ্টেলৰ সাংবাদিক বুলি পৰিচয় দিছিল ৷ অৱশ্যে নিউজ প'ৰ্টেলটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে সেই কথা নস্যাৎ কৰিছে । উল্লেখ্য যে চাংসাৰি থানাৰ অন্তৰ্গত ডোৰাকঁহৰাৰ বলেন দাসে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা নিজৰ দুচকীয়া বাহনৰ লগতে চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনত 'প্ৰেছ ' লিখি সাংবাদিকৰ ভূৱা পৰিচয়েৰে বিভিন্ন অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল ।

চাংসাৰিত আটক স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক

ইয়াৰ মাজতে এইজন স্বয়ম্ভূ সাংবাদিকে নাৰী কেলেংকাৰি তথা প্ৰৱঞ্চনাৰ অন্যতম খলনায়কৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে , স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক বলেন দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৱঞ্চনাৰ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে একেখন থানাৰ অন্তৰ্গত ধোপাতাৰীৰ এগৰাকী পিতৃহীন যুৱতীয়ে ।

যোৱা ৫ জানুৱাৰীত দাখিল কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত বলেন দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা হৈছিল এটা গোচৰ । সেই গোচৰৰ ভিত্তিত চাংসাৰি আৰক্ষীয়ে বলেন দাসক আটক কৰি ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : Municipal Election 2022: ভাগত কমকৈ পৰাৰ বাবেই ‘একলা চলো’ নীতি অগপৰ