ৰঙিয়া,১৮ এপ্ৰিল: ব'হাগৰ প্ৰথম ভাগতে ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰদৈচিলাৰ সংহাৰী ৰূপ(Storm damage in different parts of state) । ৰঙিয়াৰ উদিয়ানা, তুলসীবাৰী, ডিমু, হালিকুছি আদি অঞ্চলত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন । বহু কেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰে ধুমুহাত । আনকি ঘৰৰ ওপৰতো গছ ভাঙি পৰাাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ।

ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ মাজত এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰঙিয়াত । কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি পৰাৰ উপৰিও আৰু বহু ঘৰৰ টিন পাত উৰুৱাই লৈ যোৱাৰ ফলত ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লোকসকল । প্ৰকাণ্ড গছবোৰ উভালি পৰাৰ ফলত ছিগি পৰে বৈদ্যুতিক তাঁৰ, যাৰ ফলত বিজুলী সংযোগ সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে (Electricity disconnected in Assam) ।

ৰঙিয়াত বৰদৈচিলাৰ তাণ্ডৱ

পথৰ ওপৰতে গছ ভাঙি পৰাত ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়ত ব্যৱস্থা । ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে মাত্ৰ দুই মিনিটৰ ভিতৰতে ধুমুহাই কেইবাটাও অঞ্চল তচনচ কৰি পেলাইছিল । উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত বৰ্তমান লৈকে প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইফালে বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি পথৰ মাজতে পৰি থকাৰ পাছতো কাণষাৰ নাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ ।

আনহাতে বহু স্থানৰ চৰকাৰী মাটিত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কোনো অসাধু চক্ৰই লৈ যোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কিন্তু তৎসত্বেও বনবিভাগৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহেৱাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে । লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজে চৰকাৰী সাহাৰ্য প্ৰদানৰো তুলিছে দাবী ।

লগতে পঢ়ক: কৰিমগঞ্জত ফ্লপ শ্ব’ত পৰিণত মিছন বসুন্ধৰা আঁচনি